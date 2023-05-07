Başkan Sekmen'den İmamoğlu'na tepki: Şehri İstanbul'u bırakmış olay çıkartmaya buraya geliyor!

"Kimsenin Erzurum’un huzurunu bozmaya hakkı yok." diyen Başkan Sekmen, İmamoğlu'nun esnaf ziyareti rotasını değiştirdiğine dikkat çekerek, "Esnaf ziyareti yerine böyle bir yola başvurdular. Şehirlerini bırakıp başka yerlere gidiyorlar. İstanbullu deprem korkusu yaşarken, bunları yaptıklarına bakın. Bunları tek derdi yıkım." ifadelerini kullandı.

"Erzurum’da da kargaşa çıkarmak için geldikleri belli." düşüncesini paylaşan Başkan Sekmen, şöyle konuştu:

İmamoğlu, buraya geliyor esnaf ziyareti yapacağız diye ve hemen şehrin merkezinde bulunan altı otopark üstünde küçük bir meydan olan alanda miting yapmaya kalkıyor. Burası bir miting alanı değil. Kendilerine defalarca Valilik tarafından, emniyet tarafından söyleniyor. Gündüz de bizim hepinizin malumu, salı günü belediyemize aldığımız araçların tanıtımı vardı. Miting alanında yaptık. Sadece üç beş arabamızı burada ilgili alana koyarak yani Havuzbaşına koyarak, gelen vatandaşlarımızdan talep üzerine görünümü sağlamaya çalıştık ve bu olay böyle olunca da erkenden araçlarımızı kaldırıp götürdük.

Fakat maalesef hazırlıklı gelinmiş. Bizzat ifade ediyorum taşlar sopalar Cumhuriyet Halk Partisi grubu içerisinden. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Bu hale düştükleri için “nasıl bir kaos yaratalım” diye hem Erzurum mitingine gölge düşürmek hem İstanbul’da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise.

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