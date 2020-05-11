  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Sekmen’den İbrahim Erkal paylaşımı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 3.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:48:18 -
Başkan Sekmen’den İbrahim Erkal paylaşımı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 3. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden yayınladığı klip ile andı.


Başkan Sekmen paylaşımına, ”Erzurum sevdalısı, söz ustası ve aynı zamanda Dadaşların en değerli temsilcilerindendi kıymetli #İbrahimErkal. Şarkılarıyla, Erzurumlular başta olmak üzere milyonlarca insanın hayatında iz bırakarak Hakk’a yürüdü. Rahmetle ve özlemle anıyoruz. #UnutmadıkCanısı” paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı