0553 313 94 23

Başkan Sekmen’den Gölbaşı çıkarması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgenin birçok iline örnek teşkil eden “Cephe Sağlıklaştırma” projesi kapsamında Gölbaşı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:38
Başkan Sekmen’den Gölbaşı çıkarması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgenin birçok iline örnek teşkil eden “Cephe Sağlıklaştırma” projesi kapsamında Gölbaşı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Söz konusu projeyle Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Nazik Çarşı’ya yepyeni bir çehre kazandırılmasını sağlayan Başkan Sekmen, esnafın büyük ilgisiyle karşılaştı.


Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik olarak yürüttüğü “Cephe Sağlıklaştırma” projesi, Erzurum’un birçok bölgesini kentsel tasarım harikasına dönüştürdü. Erzurum Kalesi çevresi, Yeğenağa Mahallesi, Kongre Caddesi ve Nazik Çarşı gibi güzergâhlarda hayata geçirilen projeyle şehrin belli başlı noktalarına otantik bir görünüm kazandırılırken, Başkan Sekmen de çalışmaları yerinde inceledi.


SEKMEN, GÖLBAŞI’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU


Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı semtinde temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, projeye dâhil edilen güzergâhlar üzerindeki esnafla bir araya geldi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Sekmen, esnafın sıcak ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Sekmen, projeye yönelik olarak bilgilendirdiği esnafın çay ve kahve ikramlarını da geri çevirmedi. “Cephe Sağlıklaştırma” projesi ile işyerleri yepyeni bir görünüme kavuşan Gölbaşı ve Nazik Çarşı esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek, “Bu çalışma sayesinde dükkânlarımız adeta gülümsemeye başladı. Çarşının son halini görenler şaşırıyor ve gözlerine inanamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.


“VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZİM MUTLULUĞUMUZ”


Esnaf ve vatandaşlardan gördüğü yakın ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Vatandaşımızın gösterdiği bu yakınlık ve memnuniyet, bizim için tarif edilemez bir mutluluğa dönüşüyor. Hizmetlerimizin ardı arkası kesilmeyecek. Kararlıyız, Erzurum’u geliştireceğiz, güzelleştireceğiz, gücüne güç katacağız. Kentimiz tarihi niteliklere sahip bir kent; dolayısıyla bizler de Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusunu en ince ayrıntısına kadar koruyacak, gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz. ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projemiz de, işte bu amacımıza hizmet eden en önemli adımlarımızdan birisidir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:38
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    1. Girişimciler, BTM ile dünyaya açılıyor
    2. Bandırma’ya aslan payı eğitim ve..
    3. AFAD, bölge tatbikatını Kütahya’da..
    4. Milli Savunma Bakanlığından Sakarya..
    5. Tokat’ta altın kulaçlar keşfediliyor
    6. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde günün skorları
    7. Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan..
    8. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
    9. Bakan Ersoy, Kapalı Maraş’ta..
    10. Kendi vatandaşını dolandıran tercümana..
    11. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    12. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    13. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    14. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    15. ABD'de seri katil idam edildi
    16. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    17. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    18. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    19. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    20. Görevden alınan HDP'li başkan..
    21. Yaralı halde bulunan leylek..
    22. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    23. Meralar kuyular sayesinde suya kavuştu..
    24. Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni..
    25. Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    26. Rus askeri gemisi "Ceasar Kunikov"..
    27. Kilis Belediyesi çalışmalarına hız..
    28. Reflüsü olanlar dikkat
    29. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar..
    30. Altınordu evinde sahne alıyor
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi