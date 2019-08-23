Başkan Sekmen’den Gölbaşı çıkarması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bölgenin birçok iline örnek teşkil eden “Cephe Sağlıklaştırma” projesi kapsamında Gölbaşı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Söz konusu projeyle Erzurum’un en eski yerleşim birimlerinden olan Nazik Çarşı’ya yepyeni bir çehre kazandırılmasını sağlayan Başkan Sekmen, esnafın büyük ilgisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin tarihi ve kültürel dokusunun korunmasına yönelik olarak yürüttüğü “Cephe Sağlıklaştırma” projesi, Erzurum’un birçok bölgesini kentsel tasarım harikasına dönüştürdü. Erzurum Kalesi çevresi, Yeğenağa Mahallesi, Kongre Caddesi ve Nazik Çarşı gibi güzergâhlarda hayata geçirilen projeyle şehrin belli başlı noktalarına otantik bir görünüm kazandırılırken, Başkan Sekmen de çalışmaları yerinde inceledi.

SEKMEN, GÖLBAŞI’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yakutiye ilçesine bağlı Gölbaşı semtinde temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, projeye dâhil edilen güzergâhlar üzerindeki esnafla bir araya geldi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Sekmen, esnafın sıcak ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Sekmen, projeye yönelik olarak bilgilendirdiği esnafın çay ve kahve ikramlarını da geri çevirmedi. “Cephe Sağlıklaştırma” projesi ile işyerleri yepyeni bir görünüme kavuşan Gölbaşı ve Nazik Çarşı esnafı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek, “Bu çalışma sayesinde dükkânlarımız adeta gülümsemeye başladı. Çarşının son halini görenler şaşırıyor ve gözlerine inanamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

Esnaf ve vatandaşlardan gördüğü yakın ilgi ve alakadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Vatandaşımızın gösterdiği bu yakınlık ve memnuniyet, bizim için tarif edilemez bir mutluluğa dönüşüyor. Hizmetlerimizin ardı arkası kesilmeyecek. Kararlıyız, Erzurum’u geliştireceğiz, güzelleştireceğiz, gücüne güç katacağız. Kentimiz tarihi niteliklere sahip bir kent; dolayısıyla bizler de Erzurum’un tarihi ve kültürel dokusunu en ince ayrıntısına kadar koruyacak, gün yüzüne çıkartmaya devam edeceğiz. ‘Cephe Sağlıklaştırma’ projemiz de, işte bu amacımıza hizmet eden en önemli adımlarımızdan birisidir” diye konuştu.