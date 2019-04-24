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Seçim 2019 Sayfası

Başkan Sekmen sözünü tuttu Dünya, fuar için Erzurum’a koştu

Geçen hafta açılan Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarlarına ev sahipliği yapan Erzurum, kongre ve fuar merkezi olma yolunda ilerliyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’un turizm değerlerine 5 yılda yeni bir ivme daha kazandırdıklarını belirterek, ’’Ortadoğu’nun en büyük yatırımının hayata geçmesiyle birlikte Erzurum şimdi fuar merkezi olarak da anılmaya başlandı” dedi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 09:38
Başkan Sekmen sözünü tuttu Dünya, fuar için Erzurum’a koştu

ADEM ŞAHİN -  2014 yılından bugüne farklı fuarların adresi olan Erzurum, yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Geçen dönem Erzurum’a kongre ve fuar merkezi kurma sözü veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu defa hedef büyüttü ve şehirlerinin sık sık ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarının adresi olacağını kaydetti:

“ERZURUM’A KAZANDIRACAĞIZ”

“Göreve geldiğimiz mart seçimlerinden kısa bir süre sonra, yani bugün olduğu gibi 5 yıl önce Erzurum’a kongre ve fuar merkezi kurma sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Sekmen, fuarın açılışında yaptığı konuşmada ’’Hamdolsun, bugün burada gördüğünüz bu dev yatırım, sadece verdiğimiz sözü yerine getirdiğimizin bir kanıtı olarak karşımızda durmuyor, aynı zamanda Erzurum’a kazandırdığımız önemli bir nitelik olarak da kayıtlara geçmiş bulunuyor. Ortadoğu’nun en büyük fuar merkezini Erzurum’da inşa etmiş olmanın verdiği haklı gurura ilaveten şimdi de bu fuar merkezinde ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Fuar sektörü sayesinde kentte yeni iş alanlarının oluşacağını kaydeden Sekmen, “Son yılların en popüler turizm çeşitlerinden birisi olan fuar turizmi, kuşkusuz şehirlerin tanıtımına da önemli katkılar sağlamaya başlamıştır” diyen Sekmen, şöyle devam etti:



CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI TAŞIYOR

“Bugün gelişmiş birçok ülkede ve şehirde fuar ve kongre turizmi çok geniş ölçekli bir ekonomiye dönüşmüş, fuarcılık sektörü sayesinde yeni iş alanları ve istihdam olanakları oluşmaya başlamıştır. Erzurum da bu manada ortaya çok büyük bir iddia koymuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdiğimiz fuar merkezimiz, hizmete açıldığı günden bu zamana kadar etkin birçok organizasyona imzasını atmış, Türk fuarcılık zincirine bir halka olarak artık Erzurum da eklenmiştir. Kitap fuarlarımızı tarım ve hayvancılık fuarları izlemiş, burada gerçekleştirilen her bir organizasyon, şehrin canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Kitap fuarlarımıza iştirak eden yayınevleri ve çok sayıda yazar, Erzurum’da bir sinerji oluşturmuş, buna ilaveten sektörel fuarlar sayesinde de, üretici ve tüketiciler bir araya getirilmiştir. Bu fuarlar, aynı zamanda yeni iş ortaklıkları ve ekonomik atılımların önünü de açmıştır. Fuarlarımıza katılmak için Erzurum’a gelen markalar, çeşitli bayilik anlaşmalarından tutunuz da, toptan ve perakende satışlara varıncaya kadar birçok atılım içerisine girmiş ve Erzurum’da ekonomik bir canlılık oluşmasını sağlamıştır. İşte bu süreçlerden birisi olan Doğu Anadolu Erzurum İnşaat, Gayrimenkul ve Kent Fuarları ile start alıyor” diye konuştu

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 09:38
  1. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

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