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Aktüel

Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:25:08 -
Başkan Seçer, şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, pandemi süreci nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramı’nın ilk gününde şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Şehitlikte düzenlenen dua ve bayramlaşmaya katılan Başkan Seçer, ailelere sabır diledi, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.


Başkan Vahap Seçer, şehitlikteki törenin ardından, 26 Şubat 2020’de Suriye’nin İdlip bölgesinde şehit düşen Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay’ın Halkkent’teki baba ocağını ziyaret. Şehidin babası Osman Akay, annesi Keziban Akay, kardeşi Pelinsu Akay ve akrabalarıyla bayramlaşan Başkan Seçer, Akay ailesinin komşularıyla da selamlaşıp bayramlaştı.


Seçer, evden çıkışı sırasında kendisiyle selamlaşan çocuklara da bayram şekeri ikram etti.

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