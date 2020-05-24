Başkan Seçer, ‘askıda fatura’ kampanyasına destek istedi

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin başlattığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasına, maddi durumu iyi olan vatandaşların destek vermesini istedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, salgın riskinin ve sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde kutlanan Ramazan Bayramının ilk gününde katıldığı bir televizyon programında, belediyenin salgın dönemindeki çalışmalarını ve MESKİ tarafından başlatılan ‘Askıda Fatura’ kampanyasını değerlendirdi. Seçer, vatandaşlara askıda fatura kampanyasına destek olmaları çağrısında bulundu.

“Kriz Merkezi talepleri almaya devam ediyor”

Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesinin zabıta, itfaiye, çevre koruma ve mezarlık işleri gibi birimlerinin faaliyetlerini sürdüreceğini kaydeden Başkan Seçer, “Herhangi bir olumsuzluk karşısında teyakkuz halinde bulunan birimlerimiz var” dedi.

Bu bayramda çocukların sokağa çıkamadığını, şeker toplayamadığını ifade eden Seçer, “Çocuklarımız bu bayram evde ama biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şekerleri kapıda kampanyasıyla onlara şeker götürdük. Tabi çok mutlu oldu çocuklarımız. Bugün de bu dağıtımları arkadaşlarımız devam ettiriyor. Yine vatandaşlarımız bize ulaşabiliyorlar Kriz Merkezimiz aracılığıyla. Herhangi bir ivedi ihtiyacı olan, gıda gibi, çocuklarına mama bulamayan annelerimiz ya da çocuklarına bakım seti bulamayan, temizlik, hijyen malzemesi bulamayan annelerimiz bize müracaat ettiği takdirde onların da bu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın bu bayramı huzurlu, mutlu bir şekilde evlerinde geçirebilmeleri için her türlü tedbiri aldık ve uygulamalarını da sürdürüyoruz” diye konuştu.

350 bin kişilik sıcak yemek, 150 bin gıda kolisi

Pandemi sürecinde Türkiye’de önemli tedbirler alındığını, vatandaşların bu tedbirlere riayet ettiğini kaydeden Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de diğer tüm belediyeler ve kamu kurumları gibi bu sürecin en az hasarla atlatılması için seferber olduğunu anlattı. Seçer, “Pandemi süreci başladığından bu yana 350 bin kişilik sıcak yemek hizmetimiz oldu. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımıza, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan, kendine bakamayacak durumda olan tüm yurttaşlarımızın evine kadar sıcak yemek ulaştırma imkanımız oldu. 150 bin kolinin üzerinde gıda yardımını ailelere ulaştırdık. Bu süreçte gerçekten çok önemliydi, çünkü insanlar işinden, aşından oldu. Esnaf kapalı, fabrikalar kapalı, üretim durmuş, yevmiye çalışan, o gün kazanıp o gün diyen yurttaşlarımız önemli ekonomik sıkıntılar yaşadı. Bu süreçte de destek olmaya çalıştık. Özellikle 6-12 aylık bebeklerimizin, ihtiyaç sahibi olan annelerimizin mama ihtiyacını karşıladık. 6 binin üzerinde annemizin talebini yerine getirdik. Temizlik seti bunların içerisinde olmak kaydıyla onlara mamalarını ulaştırma imkanımız oldu. Vatandaşlarımıza dezenfektanı, maskesi, sabunu bulunan bir hijyen paketi dağıttık. Maskenin bulunmadığı dönemde 400 binin üzerinde maske dağıttık” ifadelerini kullandı.

‘Askıda Fatura’ uygulaması birlik beraberlik çağrısı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) tarafından duyurulan ‘Askıda Fatura’ uygulaması ile su faturalarıyla ilgili şikayetleri de değerlendiren Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Birçok şehirde bu konuda vatandaşların şikayetçi olduğunu biliyorum, duyuyorum. Belediye başkanı arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Yurttaşlarımız uzun süredir evlerindeydi. Çok yüksek miktarda su kullanma durumu ortaya çıktı. Okullar kapalı, işyerleri kapalı, tüm aile bireyleri bu süreyi evde geçirdi. Hepsinin evde olması tabii ki su kullanımını önemli miktarda artırdı. Bu da faturaya yansıdı. Zaten ekonomik açıdan sıkıntıda olan yurttaşlarımız haklı olarak bir serzeniş içerisinde. Su faturalarının yüksek olmasından şikayet ediyorlar. Tabi bu su fiyatlarının değiştiği anlamını taşımıyor ama gerçekten önemli miktarda su kullanımının arttığını gözlemleyebiliriz. Bu nedenle de hem ödentileri üç aya erteledik hem de Askıda Fatura uygulamasıyla ödeme zorluğu yaşayan ya da görece olarak düşük gelirli yoksul yurttaşlarımızın bu faturalarını ödeyecek geliri görece olarak daha yüksek yurttaşlarımıza bir imkan sunduk. Diğer bir anlamda birlik beraberlik çağrısı, bir anlamda el birliği yaparak zor günlerde beraberce mücadele etme çağrısında bulunduk. Biz de diğer belediyelerimiz gibi bunu uygulayacağız.”

“Faturaya itiraz haklıysa düzeltilir”

Mersinlilerin, 3 aylık pandemi sürecinde kullandıkları su için düzenlenen faturaların ödemesinin 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendiğini ifade eden Başkan Seçer, “Zaten bizim düzenlediğimiz faturalar belirli kurallar çerçevesinde düzenleniyor. Alınması gereken vergiler alınıyor. Su bedelinde asla bir değişiklik yok. Kullanım miktarında artış olunca bu faturalara yansıyor ve yüksek fatura ortaya çıkıyor. Kaldı ki, herhangi bir hatalı fatura düzenlemesi durumunda yurttaşlarımızın hakkı bakidir. Sayaç okuyucu yanlış bir okuma yapmışsa bize müracaat etmeleri durumunda, bir yanlışlık varsa derhal bu yanlışlık düzeltilir. Kaldı ki bu ay düzenlediğimiz, gelecek ay düzenleyeceğimiz ve sonraki ay düzenleyeceğimiz tüm faturaların üç ay süreyle ödemeleri ertelendi. Yani bu konuda da durumlarına göre hareket edebilirler, daha ödeme süreleri var” diye konuştu.

“Merkezi hükümet bu süreçte yerel yönetimlere destek olmalı”

Başkan Seçer, korona virüs salgınında ikinci dalganın yaşanmaması için tedbirlerin sürdürülmesi, bilimsel uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, salgın sürecinin tüm dünyada olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret etti. Seçer, “Bu sadece bizim ülkemize matuf bir durum değil. Tüm dünya bunu değerlendiriyor. Ekonomik açıdan sorunlu günler bizi bekliyor, çünkü uzun süredir üretim yok. Ne kadar daha devam edeceğiz onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz de belediye olarak elbette ki hizmet yapabilmek için bazı kaynaklar kullanacağız. Kaynaklarımızda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Üretim olmayınca vergi toplamada meydana gelen azalmalar bizlerin de gelirlerinin düşmesine sebep oldu. Diğer taraftan öz gelirlerimiz de düştü. Bazı topladığımız vergiler, harçlar ya da örneğin geçtiğimiz günlerde parlamentoda kabul edilen bir torba yasayla belediyeye yapılacak bazı ödentiler üç ay süreyle ertelendi. Bütün bunlar bizim bütçemizin şaşmasına neden olacak. Çünkü biliyorsunuz kurumlar yılın başında yapılan bütçelerle yönetiliyor. Bir Stratejik Plan çerçevesinde belediyeyi yönetiyoruz. Ortaya çıkacak bazı olumsuzluklar ya da sapmalar, dengesizlikler, alacağımız tedbirlerle en azından hafifletilecek gibi görülüyor. Tabii ki burada merkezi hükümetin bu konuda önemli çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu süreçte yalnız başımıza kalmamız demek, belediyeler olarak bazı hizmetleri aksatabileceğimiz anlamına da gelebilir. Merkezi yönetim, yerel yönetim beraberlik, bir eşgüdüm içerisinde devam etmesi gerekiyor” dedi.

“Borçlanma yetkisi alamadım. Bu da benim elimi kolumu bağlıyor”

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin geçtiğimiz haftalarda yaptığı olağanüstü meclis toplantısında borçlanma yetkisi alamadığını da hatırlatan Başkan Seçer, “Benim gibi mecliste çoğunluğu sağlayamayan belediyelerde de bazı kararları almak güç oluyor. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluk Cumhur İttifakında. Dolayısıyla ben bazı kararlar alırken çok rahat değilim. Mutlaka Cumhur İttifakına mensup meclis üyelerini de ikna etmem gerekiyor. Örneğin son yapılan mecliste bunda muvaffak olamadım. Bir borçlanma talebim vardı. Bütçe denkliğinden kaynaklı, doğal olarak verilmesi gereken bir borçlanma yetkisini alamadım. Bu da tabii ki benim elimi, kolumu bağlıyor. Belki alacağım kararlarda hareket alanımı kısıtlıyor, daha rahat hareket etmemi engelliyor. Umut ediyorum bunlar da aşılır. Büyükşehir meclislerinde ya da diğer ilçe meclislerinde halkın yararına olan konularda siyasi hiçbir saik gözetmeksizin bu kararların alınması gerektiğini düşünüyorum. Umut ediyorum önümüzdeki toplantıda ben de Mersin Büyükşehir Meclisinde meclis üyelerimizi ikna ederim ve daha rahat hizmet yapmamı sağlayacak, sıkıştığım noktada finansman kullanımımın önünü açacak borçlanma yetkisini alma şansına sahip olabilirim” ifadelerini kullandı.