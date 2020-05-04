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Aktüel

Başkan Sebahattin Ceyhun: "Birlikte başaracağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği’ni (KÜTESOB) ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:05:01 -
Başkan Sebahattin Ceyhun: "Birlikte başaracağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odası Birliği’ni (KÜTESOB) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan Başkan Ceyhun, "Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ile birlikte Kütahya Esnaf Odaları Birliği Başkanımız Sayın İbrahim Yiğit ve oda başkanlarımızı ziyaret ederek pandemi sürecini ve gündemi değerlendirdik. Hükümetimizin esnafımıza ve halkımıza sunmuş olduğu çeşitli imkanları istişare ettik. Oda başkanlarımızın talep, öneri ve görüşlerini not aldık. oda başkanlarımız, tüm bakanlarımıza ve özellikle Cumhurbaşkanımıza muhabbetlerini, hükümetimizin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. Süreci birlikte başaracağız" diye konuştu.

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