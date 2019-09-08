Başkan Şayir, Zabıta Haftası’nı kutladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, personelin “Zabıta Haftası”nı kutladı.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşun yıl dönümü olan "Zabıta Haftası" kapsamında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir’i ve zabıta personelini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Şayir, “Zabıta birimlerimiz belediyelerin önemli birimlerinden biri. Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192’inci yıldönümünü ve ülkemizde görev yapan tüm zabıtaların da haftalarını kutluyorum. Zabıtalarımız, 7 gün 24 esasına göre mesai mefhumu gözetmeksiniz fedakarca görev yapmaktadır. İşinizi severek yapıyorsunuz. Belediye olarak bizlerin ana görevi, insanların mutlu bir ilçede yaşamalarına yardımcı olmak. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmasın. Rabbim bizlere güzel hizmetler ettirmeyi nasip etsin. Personelimizle birlikte yeni dönemde güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Hepimiz özveri ile çalışacağız” dedi.

Başkan Şayir, konuşmasının ardından Zabıta Müdürü Cengiz Taş demir’e çiçek takdim etti. Desteklerinden dolayı teşekkür eden Zabıta Müdürü Taşdemir, "Bizlere verdiğiniz destek ile görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Dilovamız için gece gündüz demeden her daim görevimizin başındayız" diye konuştu.