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Aktüel

Başkan Sayan’dan Anneler Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:20:32 -
Başkan Sayan’dan Anneler Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Belediye Başkanı Sayan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


“Annelik, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneği annelerimiz, geleceğimize uzanan yolda bizlere rehberlik eden ilk öğretmenlerimizdir. Annelerimize sevgi, saygı ve hürmeti sadece bu günde değil ömür boyu en güzel şekilde sunabilmeliyiz. Ancak bu sene kutlanacak anneler gününde dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan salgın dolayısıyla diğer yıllardan daha farklı bir kutlama yapmamız gerekiyor. Sevgi sıcaklığıyla vazgeçilmez değerlerimiz olan annelerimiz, hayat zenginliğimizdir. Aile yaşamının ve toplum yapısının güvencesi, sevgiyi, vefayı, cefayı, şefkati, imkansızı başarmanın örneklerini kendilerinde gördüğümüz kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.”

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