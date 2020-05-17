  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kıssası

Asrı Saadet'te peygamber sevgisi

Hz. Ali ile karıncanın kıssası

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?

Görüşmeler başladı! Trabzonspor'da Nazım Sangare sesleri
için kalan
Aktüel

Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürdüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:43:56 -
Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürdüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Duvardaki çatlakların bezlerle kapatıldığını gören Sayan, "İnşallah üstesinden geleceğiz” dedi.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun gönüllü bir üyesi olarak her gün kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. Kendisinden özel olarak da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürünce gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatan kadının evini görünce hüzünlenen Sayan, “Bizden çamaşır makinası talebinde bulunan kardeşimize makinayı götürünce karşılaştığımız manzara bizi şoke etti. 6 çocuğuyla yıllardır bu evde yaşam mücadelesi veriyor. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatmış. Yani böyle bir yaşam. İnşallah üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı