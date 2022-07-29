Başkan Sayan CHP'lilerin çirkin oyununu anlattı! İşte enine boyuna 'silah' provokasyonu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyaretinden önce başlatılan "silah" provokasyonu muhalefetin elinde patladı.

Hakkındaki linç kampanyasına dikkat çeken Savcı Sayan, "Elimde silahla Ağrı'nın sokaklarında dolaşmışım. Değerli arkadaşlar, Ağrı'nın sokaklarında hiçbir zaman silahla dolaşmam. Terörün hedefinde olan bir başkanınızım. Cesur bir kardeşinizim." dedi.

'Devletin silahı'

"Ağrı'da zaten terör namına bir şey kalmadı. Devletimiz bunu temizledi, bitirdi." diyen Sayan, "Biz o gün talihsiz bir olay yaşadık. Ben, yardımcım ve yanımızdaki ekibim ile saldırıya uğradım. Yanımdaki insanlar darbedildi. Beni korumakla görevli arkadaşlar hemen bir kenara çekti. Kendi çekimimiz de bir silah görülmüş. Devletin silahı." ifadelerini kullandı.

Başkan Savcı Sayan, şu mesajı verdi: PKK'nın silahından rahatsız olmayanlar, PKK'nın silahını alkışlayanlar devletin silahından rahatsız olmuşlar.

Savcı Sayan şöyle devam etti:

Bunu getirip Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirdiler. Kılıçdaroğlu'nun bir gün sonra Ağrı'ya geleceğini söylediler. Ben onu korkutmak için silah göstermişim. Asla böyle bir şey yok. Ben CHP Ağrı İl Başkanı'nı aradım. Bir ihtiyacınız var mı, diye sordum. Sayın genel başkanı çaya davet ettim. Sonra CHP Ağrı İl Gençlik Kolları "Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelirse sorumlusu Savcı Sayan'dır." açıklaması yaptı. Bu ne demektir aynı zamanda? "Gelin bir taş atın, yumurta atın, biz bunu Savcı Sayan'a yükleyelim." demektir. Ondan sonra da AK Parti'yi ve Savcı Sayan'ı yıpratalım. Biz oyuna gelmedik.