0553 313 94 23

Başkan Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

24’üncüsü düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:20
Başkan Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

24’üncüsü düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.


"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" toplantısı öncesinde Kazımiye Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahallenin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yerinde incelemelerde bulunurken, kendisini basketbol sahasına davet eden gençleri de kırmayarak onlarla basketbol oynadı.



Sorunlar çözüme kavuşacak


Kazımiye Mahallesi’nde yirmi dördüncüsü düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Muhtarlık binası yanında bulunan park alanında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde mahalle sakinlerine hitap eden ve belediyenin verdiği hizmetlerden bahseden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, devam eden ve planlanan projeler ile çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Mahalle buluşmasına Başkan Sarıkurt’un yanı sıra Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan, İbrahim Turgut Bolat, Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı, Belediye Meclis Üyeleri Vijdan Yılmaz ve Kazımiye Mahallesi Muhtarı Yıldız Çelik katıldı. Başkan Sarıkurt gerçekleştirdiği sunum ve bilgilendirmelerin ardından vatandaşlardan gelen soru ve önerileri yanıtladı. Gelen soru ve önerileri değerlendirerek tek tek kayıt alınmasını sağlayan Başkan Sarıkurt, taleplerin kısa vadede çözüme kavuşabilmesi için başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürlerini de bilgilendirdi. Kazımiye Mahallesi’nde 24’üncü kez vatandaşlarla buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında toplantılara devam edecek. Toplantılar Çorlu Belediyesinin sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla vatandaşlara duyurulacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    2. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    4. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    5. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    6. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    7. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    8. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    9. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    10. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    11. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    12. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    13. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    14. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    15. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    16. BESYO sınavında ter döktüler
    17. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    18. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    19. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    20. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak