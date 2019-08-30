Başkan Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu

24’üncüsü düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kazımiye Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

"Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" toplantısı öncesinde Kazımiye Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle sohbet eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, mahallenin ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yerinde incelemelerde bulunurken, kendisini basketbol sahasına davet eden gençleri de kırmayarak onlarla basketbol oynadı.

Sorunlar çözüme kavuşacak

Kazımiye Mahallesi’nde yirmi dördüncüsü düzenlenen "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşması Muhtarlık binası yanında bulunan park alanında gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde mahalle sakinlerine hitap eden ve belediyenin verdiği hizmetlerden bahseden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, devam eden ve planlanan projeler ile çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Mahalle buluşmasına Başkan Sarıkurt’un yanı sıra Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Özcan Veysel Tunçcan, İbrahim Turgut Bolat, Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı, Belediye Meclis Üyeleri Vijdan Yılmaz ve Kazımiye Mahallesi Muhtarı Yıldız Çelik katıldı. Başkan Sarıkurt gerçekleştirdiği sunum ve bilgilendirmelerin ardından vatandaşlardan gelen soru ve önerileri yanıtladı. Gelen soru ve önerileri değerlendirerek tek tek kayıt alınmasını sağlayan Başkan Sarıkurt, taleplerin kısa vadede çözüme kavuşabilmesi için başkan yardımcılarının yanı sıra birim müdürlerini de bilgilendirdi. Kazımiye Mahallesi’nde 24’üncü kez vatandaşlarla buluşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Halk Konuşuyor, Başkan Dinliyor" mahalle buluşmaları kapsamında toplantılara devam edecek. Toplantılar Çorlu Belediyesinin sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla vatandaşlara duyurulacak.