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Başkan Sarıcaoğlu: 5 yılda 526 milyon liralık yatırım yaptık

Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Beş yılda 526 milyon liralık bir yatırımı ilçemize kazandırdık.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:40
Başkan Sarıcaoğlu: 5 yılda 526 milyon liralık yatırım yaptık

Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, “Beş yılda 526 milyon liralık bir yatırımı ilçemize kazandırdık. Halkımızın yeni dönem içinde yetki vermesiyle çok daha büyük ve önemli projeleri halkımızın istifadesine sunacağız” dedi.

 

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu basın mensuplarıyla “Geleneksel Tirit Gecesi"nde bir araya geldi. Kavak Belediyesi Kardelen Düğün Salonunda düzenlenen programda 2023 vizyonunu paylaşan paylaşan Başkan Sarıcaoğlu, ayrıca Belediye Meclis Üyesi adaylarını da tanıttı.



“2023 vizyon projeleri ile ciddi bir sıçrama yaşayacağız”

 

2014’de göreve 16 proje sözü vererek geldiğini ancak beş yıllık dönem içinde 70 projeyi Kavak’ta hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Sarıcaoğlu, yeni dönem için hazırladıkları ve 31 Mart’tan sonra teker teker yapımına başlanarak ilçe hizmetine sunacakları 2023 vizyon projeleri ile de ciddi bir sıçrama yaşayacaklarını belirtti.



“Önemli projeleri halkımızın istifadesine sunacağız”

 

Beş yıl öncesi ile bugünkü Kavak arasında çok büyük fark olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, “Biz göreve geldiğimizde yılda 1 milyon lira yatırım hizmeti alan ilçemizin belediye hizmet binası, sosyal tesisler, parklar, altyapı gibi çok eksiği vardı. Bunları öncelik sırasına koyarak teker teker yerine getirdik. Beş yılda 526 milyon liralık bir yatırımı Kavak’a kazandırdık. Halkımızın yeni dönem içinde yetki vermesiyle çok daha büyük ve önemli projeleri halkımızın istifadesine sunacağız” diye konuştu.



“MHP ile kol kola çalışıyoruz”

 

Cumhur İttifakı olarak 31 Mart’ta yapılacak seçimlerden en iyi neticeyi alarak çıkacaklarına inandıklarını söyleyen Başkan Sarıcaoğlu, ”Görev dönemimiz içinde geçirdiğimiz her seçimde AK Parti olarak oyumuzu artırarak çıktık. Bugünde 31 Mart yerel seçimleri için MHP’li kardeşlerimizle el ele kol kola çok ciddi bir çalışma içindeyiz. İnanıyoruz ki bu seçimden de rakiplerimizi sandıkta ezerek en iyi neticeyi alacağız” şeklinde konuştu.

 

Geceye, AK Parti Kavak ilçe Başkanı Osman Atlı, MHP ilçe Başkanı Cahit Kamber’in yanı sıra gazete temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:40
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