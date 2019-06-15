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Başkan Sarı, Bahçeli ile görüştü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Dr.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
Başkan Sarı, Bahçeli ile görüştü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.


Türkiye Belediyeler Birliği 2019 Yılı Dönem Başı Olağan Meclis Toplantısı sonrası Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP Belediye Meclis Üyesi Ömer Eliaçık, Özel Kalem Veysel Saka ve beraberindekiler ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Başkan Sarı, Genel Başkan Bahçeli’ye Amasya Belediyesinin 2 aylık zamanda yaptığı çalışmalar ve ileri ki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin son bölümü sohbet havasında geçerken MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli Başkan Sarı’ya "Amasyalı hemşehrilerime benden selam götürün" ifadelerine yer verdi.


MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettikten sonra Başkan Sarı, MHP Belediye Meclis Üyesi Ömer Eliaçık ve beraberindekiler sırasıyla MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ı makamlarında ziyaret etti. Daha sonra ise Taşmedreseliler Genel Başkanı Naim Yanık’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Sarı kendisi ile bir süre sohbet etti.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
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