Başkan Saraç, Bakan Pekçan ile görüşüp esnaf ve sanatkarın sorunlarını aktardı

Aydın-Muğla İlleri 3. Bölge Birliği Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Başkanı Necip Saraç, TESKOMB Genel Başkanlığı tarafından organize edilen programda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşüp bölgesindeki esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerini dile getirdi. Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen programa TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül ile 32 Bölge Birliği Başkanı katıldı.

Görüşmede sorumluluk bölgesindeki esnaf ve sanatkarın sorun ve sıkıntılarından söz edip öneri ve taleplerini dile getiren 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi adına verdikleri destekten dolayı Bakan Pekcan’a teşekkür etti. Şu anda zor günler geçiren esnaf ve sanatkarın da normalleşme sürecinde daha hızlı pedal çevirmesi gerektiğini ifade eden Başkan Saraç, kooperatifler olarak esnaf ve sanatkara ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

Görüşmenin detayları hakkında bilgi veren 3. Bölge Aydın-Muğla illeri Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Necip Saraç, “Görüşmede; Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Covid-19 salgınından en çok etkilenenlerin başında esnaf ve sanatkarın geldiğini belirtti. Dijital ekonomiye adapte olmanın öneminin tekrar anlaşıldığını ve bakanlığın bununla ilgili 3 bin 500 esnafa e-ticaret eğitimi verildiğini ve on-line eğitimlerin devam ettiğini belirtti. Kooperatiflerle ilgili yeni bir yasa taslağının hazırlandığını ve esnaf-sanatkarla ilgili tedarik dağıtım kooperatifi kurulması çalışmasını yapıldığını belirtti. Bakan ayrıca TESKOMB teşkilatına Covid-19 salgını döneminde Esnaf ve Sanatkarlar için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Biz de verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür ettik” diyerek olumlu bir görüşme olduğunu söyledi.

Görüşmede TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün salgın döneminde 400 bin esnaf ve sanatkara kredi olanağı sağladıklarını söylediğini kaydeden Başkan Saraç, “TESKOM Genel Başkanımız bu süreçte ‘25 bin TL’lik Esnaf Destek Kredisini’ zorlu sürece rağmen kooperatif yöneticileri tarafından büyük bir fedakarlık ve özverili çalışmalarla, kooperatif ortaklarına kullandırıldığını söyleyip verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a teşekkürlerini iletti. Bizler de bu süreçte esnaf ve sanatkara destek veren herkese teşekkür ettik” diye konuştu.