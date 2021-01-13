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Gündem Başkan Saraç açıkladı: YÖK'ten suç duyurusu!
Gündem

Başkan Saraç açıkladı: YÖK'ten suç duyurusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ile ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:42:00 -
Başkan Saraç açıkladı: YÖK'ten suç duyurusu!

Para karşılığı tez ya da ödev yapılarak nitelikli dolandırıcılık ve suça yardım suçlarını işleyen internet siteleri ve buralardan yardım alarak üniversiteleri dolandırmaya teşebbüs edenler hakkında YÖK avukatları Ankara Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda faaliyet gösteren danışmanlık/tez yazım ofislerinin yetkilileri ile bu yerlerden yardım alarak tez, bitirme projesi, ödev gibi bilimsel çalışma üreterek kamu kurumlarını aldatanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 39, 157 ve 158'inci maddeleri uyarınca kamu davası açılması istendi.

YÖK suç duyurusunda bulundu

YÖK Başkanı Yekta Saraç şu ifadelerde bulundu:

"YÖK, para karşılığında tez ve ödev hazırlayan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları ile bu kişilerden 'istifade eden' ve bu süreçlere 'katkı sağlayan' şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur."

"Türk yükseköğretiminde “kaliteyi ve liyakati” önemseyen "Yeni YÖK” olarak, bu ve benzeri akademiyi zehirleyen yasadışı durumlara karşı hiçbir zaman müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini isteriz…"

 

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