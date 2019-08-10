Başkan Sandal, belediye personeliyle bayramlaştı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende çalışanlarla bir araya gelerek, bayramlarını kutladı. "Seçim dönemi ne söylediysek, tüm sözlerimizin arkasındayız" diyerek, ilçenin sorunlarının çözümü için gerekli tüm gayreti gösterdiklerini ifade eden Başkan Sandal, coşkuyla gerçekleşen törende Bayraklı’daki çalışma huzurunu üst seviyelere taşıyacaklarını söyledi.

Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama etkinliğine Başkan Sandal’ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen personel, daha sonra Başkan Sandal ile birlikte halaylar çekti. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları topluluğu zeybek ekibinin gösterisi de etkinliğe renk kattı.

Birlik ve beraberlik mesajları verildi

Törende ilk konuşmayı yapan DİSK 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız, birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Her zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sizler birlik olduğunuz sürece, birbirinizin açığını kapattığınız ve birbirinize destek olduğunu sürece hiçbir güç sizi asla yıkamaz" dedi. Daha sonra kürsüye gelerek, çalışanların bayramını kutlayan İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu da, Başkan Serdar Sandal’a yaptığı çalışmalar ve uygulamalarından dolayı teşekkür etti.

“Başka bayraklı yok”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ise, "Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, aşıyla, işiyle oynamadan hep birlikte bütünleşeceğiz. En büyük sorumluluk da çalışan arkadaşlarımıza düşüyor. Başka Türkiye, Başka İzmir, Başka Bayraklı yok. Hepinizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

“Sözlerimizin arkasındayız”

"Seçim döneminde verdiğimiz tüm vaatlerin arkasındayız ve tek tek yerine getireceğiz" sözleriyle konuşmasına başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kimseyi ötekileştirmeyeceğimizi ve yaptığımız işe siyaseti bulaştırmayacağımızı söyledik. Bu sözlerimizin arkasındayız. Tabiİ ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve ben bir belediye başkanı olarak rozetini çıkaran da bir belediye başkanı değilim. Sadece hizmette tüm vatandaşlarımıza eşit, adil hizmet götürmek adına ben bu görevi üstlendim. Beni var eden ve buraya taşıyan değer ilke ve değerlerine inandığım Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bugün de tüm yurttaşlarımıza eşit hizmet götürüyorsak, bunun da teminatı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kentimizin çok ciddi sıkıntıları var. Bu sorunların neler olduğunu arkadaşlarımızla birlikte tespit edip, çözümüyle ilgili tüm gayreti gösteriyoruz" dedi.

“Çalışma huzuru daha da artacak”

Başkan Sandal, şöyle devam etti: "İşçilerimizin ve memurlarımızın birlikte olması, emeklerinden kaynaklı güçlerini bir arada tutmaları bizi mutlu eder. Çünkü biz sendikal mücadeleye inanan bir siyasal örgütten geliyoruz. Biz kimsenin ekmeğiyle oynamadık. İşiyle, aşıyla oynamadık. Söz verdiğimiz gibi o ekmeği büyütmeye geldik. Bunun ilk örneğini memur arkadaşlarımızla verdik. İşçi arkadaşlarımızın dahak ettikleri değeri alacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. İşini doğru ve hakkıyla yapan her arkadaşın önünde saygıyla eğiliriz ve bu arkadaşların karşılaşabilecekleri hiçbir sorun da yok. O yüzden sendikalarımızla birlikte Bayraklı’daki bu çalışma huzurunu daha üst seviyeye çıkaracağız. Bayramın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Tüm çalışanlarımızın, tüm Bayraklılı yurttaşlarımızın, herkesin ağız tadıyla bir bayram geçirmesini temenni ediyorum.”