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Aktüel

Başkan Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek, pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:04:24 -
Başkan Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Vali Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret ederek, pandemi sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Şahin ziyarette ilçe ile ilgili çalışma ve projeler hakkında Vali Tutulmaz’a bilgi verdi. Başkan Şahin ile Vali Tutulmaz bir süre sohbet ederek gündeme dair istişarelerde bulundu.

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