0553 313 94 23

Başkan Saatcı’dan Mehmet kocadon’a ziyaret

Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
Başkan Saatcı’dan Mehmet kocadon’a ziyaret

Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’u makamında ziyaret etti.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bodrum’u ziyaret eden Fethiye Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Behçet Saatcı ve ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon’u da makamında ziyaret etti.



Karşılama töreninin ardından samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Saatcı ve Kocadon, gündeme ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak sohbet etti. Yaptığı ziyaretlerle ilgili verdiği bilgide Başkan Saatcı, “Bütün ilçelerde yaptığımız gibi önce devletimizi temsil eden sayın kaymakamımıza, sonra da halkın seçtiği belediye başkanı arkadaşlarımıza muhakkak uğruyoruz. Sonra da sivil toplum örgütlerini ziyaret ediyoruz. Belediyemize geldik, Mehmet Başkanımız bizim için sürpriz oldu. İzinde diye duymuştuk kendisini ama çok sevindim kendisini görünce. Şimdi biz sözde rakibiz. Biz rakip falan değiliz arkadaşız biz, kardeşiz. Saygıdeğer Muğlalıların 31 Mart akşamı sandığa tecelli edecek olan iradesine saygı göstereceğiz. Tabi farklı şeyler konuşulabilir ama şimdi artık bu saatten sonra farklı şeylerin konuşulmasına gerek yok. Ben kendisine canı gönülden, kardeşime başarılar diliyorum. Muğla’ya bu cennet bölgemize kim daha iyi hizmet edecekse Allah-u Tealâ 31 Mart akşamı ona nasip etsin. Seçim çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum. Ayağının tozuyla Ankara’dan geldiğini biliyorum ve bizi karşılamak için belediyeye kadar geldi. Gösterdiği bu nezaketten dolayı da kardeşime teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. İşin güzelliği burada. İşte hep böyle olması lazım. Böyle birbirini kırarak dökerek yüz yüze bakacak insanların birbirinin yüzüne bakacak hale gelmeyecek noktaya getirilmesi siyasetin çirkinliğidir. Aslında nezaket kurallar içerisinde projelerle yapacaklarınızla anılması lazım, insanları kırarak dökerek değil. Ben bu anlamda tavır ve davranışlarındaki nezaketlerinden dolayı başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Kolay gelsin” dedi.



“Gönül ister ki bütün Türkiye’de seçim atmosferleri böyle yaşansın”


Başkan Kocadon ise nazik ziyaretinden ötürü Başkan Saatcı’ya teşekkür ederek, “Değerli Başkanımın Bodrum’a yapmış olduğu bu ziyaretten son derece mutluyuz. Hepinizin bildiği gibi bir seçim süreci yaşıyoruz. Tabi önce şunu söyleyeyim: Başkanımın da dediği gibi biz rakip değiliz. Çünkü biz hedefi ve yönü aynı yerde olan insanlarız. Özellikle kendisiyle uzun bir sürede beraber bir nesil yetiştirdik bu Muğla coğrafyasında. Uzun yıllardır da belediye başkanlığı yapıyoruz. Bu seçim atmosferinde zaman zaman bizim ağzımızdan çıkmamış laflar söylenmiş gibi de aktarılabilir. Bunlara inanmasın hiç kimse. Gördüğünüz gibi Behçet Ağabeyim benim büyüğümdür. Abi kardeş ilişkisi çerçevesi içinde saygınlığımızla bu süreci götüreceğiz. Gönül ister ki bütün Türkiye’de seçim atmosferleri böyle yaşansın. Geçenlerde de Muğla’da bir geceye katıldım. Orada da mevcut başkanımızla beraber Kerimoğlu oynadık. Bugün burada Behçet Ağabeyimle abi kardeş ilişkisi içinde bir karşılama töreni yaptık. Kendisine çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum. Bu işler nasip kısmet işidir. Eğer nasip kısmetse bu işler olur.Onun için ben bütün arkadaşlara başarılar diliyorum, Allah hepimizin yolunu açık etsin” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    E Twinning ateşi Derbent Aladağ’da
    1. E Twinning ateşi Derbent Aladağ’da
    2. Uysal, hemşeri dernekleriyle ve..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    4. ASMO’dan buruk kutlama
    5. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli oldu
    6. "First Robotics Completition" devam..
    7. Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor
    8. Çetin Emeç Kartal’da Senfoni..
    9. Mustafa Sarıgül, Şişli için..
    10. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    11. Kulüpler Birliği, La Liga’yla..
    12. Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
    13. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik..
    14. Mevlüt Uysal: İlçe halkının sahili..
    15. Eğitim alan ihracatçılar devlet..
    16. Dört kişilik ailenin tehlikeli..
    17. Güreşçilerden 7 madalya
    18. Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Suriye sorununa..
    19. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    20. Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin..
    21. Laboratuvar cihazlarının kabusu..
    22. Siirt’te izne çıkan asker, trafik..
    23. Karın ağrısı şikayeti ile gittiği..
    24. Çınarcık’ta korkutan heyelan
    25. Akdeniz’den Uzaktan Eğitim Sertifikası
    26. Orhan Aydın: Enflasyonla mücadelede..
    27. Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin..
    28. Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla..
    29. TÜBİTAK Bölge Sergisine Erzurum damga..
    30. Görevde 25 yılı aşan sağlık..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!