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Spor

Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Mauricio Lemos transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 16:51:00 -
Başkan resmen duyurdu: Fenerbahçe ile anlaştık

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir numaralı stoper hedefi olarak ortaya çıkan Mauricio Lemos'un transferini Las Palmas Başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso açıkladı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Alonso, "Prensipte anlaşma sağladık, tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır." dedi. Fenerbahçe'nin transferi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlaması bekleniyor.

 

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