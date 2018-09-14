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Başkan resmen açıkladı: Türk futbolcuların sözleşmesi TL'ye dönecek

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 9 puanla üçüncü sırada bulunan Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, Türk futbolcu sözleşmelerinin dövizden TL'ye çevrileceğini açıkladı.

14 Eylül 2018 Cuma 20:51
Başkan resmen açıkladı: Türk futbolcuların sözleşmesi TL'ye dönecek

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TL ile ilgili açıklama yaptı.

Gümüğdağ'ın açıklaması şu şekilde:

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “Dövizle yapılan sözleşmelerin otuz gün içerisinde TL’ye çevrilmesi” ile ilgili 85 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararına katılıyor ve futbol sektörünün çok ihtiyacı olduğu bu karar için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımızın ekonomik reform yolunda atmış olduğu bu adımın sonuna kadar arkasındayız.

Türk milletinin kenetlendiği şu günlerde tüm kulüplerimizin ivedilikle bu kararı uygulayacağının ve Türk oyuncularla döviz üzerinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi gerektiğinin hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net olduğunu belirtmek isterim.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 20:51
  1. SÜPER LİG
  2. Göksel Gümüşdağ
  3. Başakşehir
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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