Başkan Recep Tayyip Erdoğan taraftarlarla bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Galler ile karşılaşacak olan milli takımımıza destek için gelen taraftarlarımızla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli maç için Bakü’de bulunan Türk taraftarlarla bir araya geldi.
Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.