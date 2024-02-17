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Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz .
Gündem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz .

Yeniakit Publisher
2024-02-17 12:15:00 -
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Katliamları önlemek için her türlü gayreti göstereceğiz .

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan "Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Etnospor Forumu'na bir video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin en güzel şehirlerinden Antalya'da sizleri misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geleneksel sporların ihyası, bu parolayla düzenlenen 6'ncı Etnospor Forumu'nun üye ülkelere, katılımcılara ve tüm sporculara hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her köşesinden gelerek bu foruma iştirak eden ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.

Etnospor Forumu, küresel krizlerin, gerilimlerin ve çatışmaların insanlığın ortak geleceğini tehdit ettiği bir dönemde düzenleniyor. Geleneksel sporların zengin çeşitliliğini yansıtan forumumuzu tüm farklılıkların ötesinde bir barış ve dayanışma platformu olarak görüyorum.

Kurumsal üyelerin yanı sıra 50 farklı ülkeden çeşitli düzeydeki temsilcilerin katıldığı Etnospor Forumu'nun bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada huzur ve güven ikliminin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum. Katılımcı çeşitliliği bakımından dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan forumumuz, vereceği mesajlarla da farkını ve potansiyelini herkese hissettirecektir. Geleneksel sporların ve oyunların giderek daha çok ilgi görmesi, yapılan çalışmaların doğru istikamette gittiğinin işaretidir. Bu çerçevede düzenlenen geleneksel spor ödüllerini alacak kişi ve kurumları tebrik ediyorum.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"DÜNYADA BARIŞIN HAKİM OLMASI İÇİN HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ"

Antalya'yla aynı denizi paylaşan, Akdeniz'in hemen öte tarafındaki Gazze'de yaşanan insanlık trajedisini sona erdirecek dayanışma ruhunun bu forumda tezahür edeceğine inanıyorum. Bizler de Gazze başta olmak üzere yakın coğrafyamızda süregiden krizlerin, katliamların ve acıların önüne geçmek için elimizden gelen her türlü gayreti sergilemeye devam edeceğiz. Gönül coğrafyamızdan başlayarak tüm dünyada barışın, adaletin ve huzurun hakim olması için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Daha adil ve müreffeh bir dünyanın tesisi uğruna verdiğimiz bu kutlu mücadelede siz dostlarımızın desteğini bekliyoruz.

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Ömer

Dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlarmış. Üsler duruyor. Konsolosluk duruyor. İsrail vuruyor. Biz konuşuyoruz.
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