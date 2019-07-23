Başkan Pekyatırmacı: “Selçuklu’nun torunları Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik ediyor”

Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya’dan her gün Bilecik’e gidenler Osmanlı Devleti’nin kuruluş hikayesini yerinde dinliyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi’nin 4 yıldır değişik tarihlerde düzenlediği, “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” projesine katılanlar 40’ar kişilik grup halinde Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Bilecik’e gidiyor. Profesyonel rehber eşliğinde Osmanlı Padişahları tarih şeridini görüp Şey Edebali Türbesinde dua edenler, Bilecik Müzesi, Yaşayan Kent Müzesi ve Pelitözü Göletini geziyor. Kafile, Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi,Kuyulu Mescit, Söğüt Ulu Cami ve Hamidiye İdadisini ziyaret ediyor. Günü birlik gerçekleşen turun ardından YHT ile Konya’ya dönülüyor.

“Geçmişimizi yerinde görerek anlatmak istiyoruz”

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile Konya’dan basın mensuplarının katıldığı Bilecik gezisinde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bu yıl 1 Temmuz’da başlayan 4. etap turların 31 Temmuz’da sona ereceğini söyledi.

4 yılda 5 bin kişinin turlara katılarak Bilecik ve Söğüt’te Osmanlı Devleti’nin kurulduğu tarihi mekanları inceleme fırsatı bulduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna şahitlik ediyoruz. 5 bin hemşehrimizi Bilecik ve Söğüt’te kültür turlarında ağırlamış olacağız. Bundan sonra da bu turlarımız devam edecek. Hemşehrilerimizeecdadımızı, geçmişimizi her zaman anlatmak istiyoruz. Bunları sadece kitab üzerinde değil yerinde göstererek anlatmak istiyoruz ki, hafızalarımızda kalıcı olsun. Kültür turlarımızı bundan sonra da devam ettireceğiz” dedi.