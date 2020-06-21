  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Pekmezci, sahada çalışmaları inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yerel hizmetler kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 08:21:39 -
Başkan Pekmezci, sahada çalışmaları inceledi

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yerel hizmetler kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Başkan Pekmezci, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne ait çalışma alanlarında incelemelerde bulunduktan sonra Başkan Yardımcısı Sürreyya Türkmenli ve teknik personellerle birlikte katı atık sahasında Mekanik ve Biyolojik Ayrıştırma Tesisi Projesinin hayata geçirilmesi için temaslarda bulundu.


Başkan Pekmezci daha sonra aşırı yağışlardan dolayı Ozulu Caddesinde meydana gelen su birikintisi sorununa çözüm üretmek için belediye köprüsü girişinde bulunan menfeze ilave boru takviyesi yapılma çalışmalarını yerinde takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı