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Başkan Pekmezci, ÇOKAB toplantısına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Artvin’de düzenlenen Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) olağanüstü meclis toplantısına katıldı.

01 Eylül 2019 Pazar 16:53
Başkan Pekmezci, ÇOKAB toplantısına katıldı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Artvin’de düzenlenen Çoruh Havzası Kalkınma Birliği (ÇOKAB) olağanüstü meclis toplantısına katıldı.


Artvin Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde Atatepe Belediye Sosyal Tesisleri’nde, ÇOKAB üyesi 18 belediye başkanı ve meclis üyelerinin katılımıyla ÇOKAB Başkanı Necmettin Taşçı’nın divan başkanlığında yapılan toplantıda, belediyelerin sorunları ve çözüm yolları görüşüldü.


Taşçı, belediyelerin sorunlarının bir an önce çözüme kavuşturulması için birlik olarak ortak hareket etmek gerektiğini söyledi.


Birliğin ve toplantının amacının geçmişi eleştirmek olmadığını vurgulayan Erzurum’un Oltu ilçesi Belediye Başkanı Taşçı, “Bugünümüzü ve geleceğimizi konuşmak için buradayız. Toplantı ve birliğimizin asıl amacı dayanışma, kaynaşma, paylaşma ve yardımlaşmadır. Birlik olarak bunları aktif hale getirerek 18 belediyenin çatısı altında birbirimize yardımcı olmak istiyoruz” dedi.


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de, “Birliğin amacı Çoruh Havzası bölgesinde; adalet esasına göre gelir getiren, dış göçü azaltan, bölge ve ülke ortalamaları arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltan faaliyetler yoluyla, bölgedeki zengin, kültürel - doğal ve üretime yönelik değerler üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olan en kısa sürede sağlanması doğrultusunda, bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.” diye konuştu.


Toplantıya Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇOKAB üyesi belediye başkan ve vekilleri ile meclis üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:53
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