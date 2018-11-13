Başkan Paris dönüşü konuştu! AK Parti’de üç dönemden sonra istirahat

Hacı Yakışıklı Paris

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davet üzerine Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren anlaşmanın 100. yıldönümü vesilesiyle Paris’te düzenlenen anma programlarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Paris’te çok sayıda liderle görüştüklerini kaydeden Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gündemdeki meseleleri etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.

Halk değişim istiyor

Erdoğan, belediye başkan aday isimlerinin ne zaman netleşeceğinin sorulması üzerine, şunları dile getirdi: “Belediye başkanları ile parti organlarında olan arkadaşların durumu ay sonuna kadar vakti var. Şu anda da çalışmalarını sürdürüyorum. Bu, isim belirlemekten ziyade bir ön hazırlık. Ondan sonra da bazı geleneklerimiz var. Nedir bu gelenekler? Alt komisyon, üst komisyon ve nihai kararı verecek olan onay mercii. Tabii burada özelikle de büyük şehirler önem arz ediyor. Üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.”

Helali haramı Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “AK Partiye oy verirseniz harama ortak olursunuz” sözüne de cevap veren Erdoğan, şöyle konuştu: “Haram helal gibi meseleleri Kılıçdaroğlu ile konuşacak değiliz. Haramı da helali de elhamdülillah biz gayet iyi biliriz. Kılıçdaroğlu bir defa bu noktada ilmini artırsın, bilgisini artırsın, ondan sonra konuşsun. Bugün Türkiye’de 1800’e yakın belediye AK Partili ise bunun bir sebebi var. Bu millet niçin bu kadar belediyeyi geliyor da AK Partiye teslim ediyor. Bunun bir sebebi var. Eğer demokrasi ise, demokraside halkın iradesine saygı duyacaksın.”

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’i izliyoruz

Erdoğan, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili ise şunları söyledi: “Burada çıkarlar çatışıyor muhakkak. ABD’lilerin Exxon Mobil ile Rumların müşterek bir çalışması var. ABD’liler de ‘Oraya siz girmeyin bunun dışında ne yapacaksınız yapın’ havasındalar. Biz malum önce kuzeyden başladık şu anda. Bu iş için iki sondaj gemimiz, iki sismik gemimiz olacak. Kararlı bir şekilde biz bu yola devam edeceğiz. Her türlü tedbir alınmış vaziyette. Biz bu konuda dostlarımıza da gerekeni söylüyoruz. ‘Bizi dara, zora sokmayın’ diyoruz. Uluslararası yasalara göre karasularında ne çıkarsa tüm Kıbrıs halkınındır. İşin baştan itibaren birlikte ele alınması lazım.”

Arabistan’ın Filistin’e vize zulmü

İsrail’in talebiyle Suudi Arabistan’ın, Filistinlilere seyahat belgesi ve geçici pasaport için artık hac ve umre vizesi vermeyeceği haberlerine ilişkin de görüşü sorulan Erdoğan, şöyle devam etti: “Konuyu inceler, gerekli girişimleri elbette yaparız. Bunu İSEDAK toplantısında gündeme alabiliriz. Ayrıca İslam İşbirliği Toplantısında da gündeme alabiliriz. Ürdün Kralı Abdullah’ı Türkiye’ye davet ettim, gelecek. Bu tür sorunları konuşma imkânımız da olacaktır. Zira Filistinliler noktasında en büyük sıkıntıyı Ürdün çekiyor. Orada 500 bin Filistinli, 1.5 milyon Suriyeli bulunuyor.”

Trump’la her şeyi konuştuk

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile PYD, YPG, FETÖ, Suriye, Halkbank konularını, ikili ilişkiler ele aldıklarını, Cemal Kaşıkçı meselesini de etraflıca görüşme fırsatı bulduklarını söyledi. ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koymasını “geç kalmış bir adım” olarak niteleyen Erdoğan, şunları dile getirdi: “Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor. Açıklamada, PYD-YPG olarak esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar. Bunu artık ABD’nin de görmesi gerekiyor.”

Kral’a lafım yok ama...

Erdoğan, Trump’a Kaşıkçı cinayetine ilişkin şunları anlattığını söyledi: “Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron’u da dahil ettik. Dörtlü olarak Yemen’deki durumu da konuştuk. Bu cinayetin, önceden planlanmış olduğu; emrin Suud’taki üst makamlardan geldiği ortada. Makalemde de ifade ettiğim üzere, kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadimü’l-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değildir. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Veliaht Prens, ‘Ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım’ diyor. Biz de sabırla bekliyoruz. Failler kesinlikle bu 18 tutuklunun içinde. Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız.”

Halkbank işi bitti zannediyor

Trump ile Halkbank ve PYD-YPG konularında konuştuklarının detaylarını paylaşan Erdoğan, şunları aktardı: “Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim; Hazine ve Maliye Bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim’ dedi. ‘Bu işi takibini isteyeceğim, ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?’ şeklinde konuştu. İdlib’deki başarımızı takdirle karşılıyor. ‘YPG konusunda da beraber yapabileceğimiz çok şey olabilir’ dedim.”