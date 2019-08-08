Başkan Palancıoğlu Kurban Pazarı’nda

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Serkent Kurban Satış Pazarı’nı ziyaret etti.

Pazar yerinde incelemelerde bulunan Başkan Dr. Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, bereketli kazançlar diledi. Vatandaşları pazara davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Serkent Hayvan Satış Pazarındayız. Burası Kayseri’nin en büyük Pazar yerlerinden bir tanesi. Kayseri’nin çeşitli ilçelerinden ve çevre illerden birçok esnafımız burada satış yapıyor.Kurban Bayramı’na az bir zaman kaldı. Pazarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kurbanlarımızın fiyatları gayet uygun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, daha nice güzel bayramlara erişmeyi nasip etsin. Allah, kimseye kaza bela vermeden kurbanını kesmeyi nasip etsin. Tüm hemşehrilerimin bayramını kutlar, hayırlı bayramlar dilerim.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, pazar yerinde tüm denetimlerin alındığını, zabıta, veteriner ve temizlik işleri gibi hizmetlerin de verildiğini sözlerine ekledi.