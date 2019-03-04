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Başkan Öztürk’ten "vatandaşa fırça" açıklaması

Kozan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, “Kendisine soru soran vatandaşı fırçaldı” başlıklı çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "40 yıllık devlet tecrübemiz ve terbiyemiz böyle konulara müsaade etmemektedir.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
Başkan Öztürk’ten "vatandaşa fırça" açıklaması

Kozan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, “Kendisine soru soran vatandaşı fırçaldı” başlıklı çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "40 yıllık devlet tecrübemiz ve terbiyemiz böyle konulara müsaade etmemektedir. Fakat kasıtlı gelenlere de her zaman cevabımız olmuştur" dedi.


Başkan Öztürk, yaptığı yazılı açıklamasında olayın provokatif bir eylem olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Kozanımızın Bucak Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında yapmış olduğumuz ziyaretler esnasında, mahalle kahvehanesinde bir vatandaşımızın yol ve çöp konteyneri ile ilgili sorusuna vermiş olduğumuz cevap, vatandaşımıza fırçalama olarak yansıtılmıştır. Halbuki orada konuşmanın bir kısmı alınarak tamamıyla bizleri yıpratmaya yönelik provokatif bir eylemdir. Biz her defasında Büyükşehir Yasası’nın sıkıntılarını gündeme getiriyoruz. Bu vatandaşımıza da Büyükşehir Yasası’ndan doğan sıkıntıları anlattık. Orada bulunan tüm vatandaşlar, Büyükşehir Yasası’ndan doğan sıkıntıları anlarken o vatandaşımızın yaklaşımının kasıtlı olduğu ve soruyu da kasıtlı sorduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.


Mahallenin anayolları başta olmak üzere çöp konteynerleri koymanın büyükşehir bünyesinde olduğunu söylemelerine rağmen konunun tamamıyla saptırıldığını ifade eden Öztürk şunları kaydetti:


"Bu tür hizmetler her ne kadar büyükşehire ait olsa da, kısıtlı imkanlarımıza rağmen kırsal mahallelerimizden gelen isteklerin geneline imkanlar ölçüsünde cevap vermekteyiz. Bu olay kesinlikle saptırılmış bir haberdir. 40 yıllık devlet tecrübemiz ve terbiyemiz böyle konulara müsaade etmemektedir. Fakat kasıtlı gelenlere de her zaman cevabımız olmuştur. Bu olay yeniden belediye başkanı seçileceğimizi anlayan şer güçlerinin bizleri yıpratmaya yönelik bir provokatif ve planlı bir çalışmasıdır. Bu tür kasıtlı eylemler ilk olmayıp, sonda olmayacaktır. Bizimde her daim arka planda kurguyu kuranlara ve bu oyunu oynayanlara bir cevabımız olacaktır. Bu işin içerisinde olanları vicdanlarına havale ediyorum. Asil Kozan halkı kimin nasıl bir yapıya sahip olduğunu çok iyi bilmektedir.”



Olayın geçmişi


Bucak Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, söz alıp ayağa kalkarak "Yolumuz da yok. Senin köyün olduğu zaman her evin dibinde çöp kutusu, biz fıçıyı bile bulamıyoruz başkanım" deyince Başkan Öztürk, "Efendim bu konteyneri kim verecek" diye karşılık vermişti. Vatandaş ise "Ben onu bilmem başkanım. Sen bana hizmet etmeyeceksen niye Kozan’a belediye başkanı oluyorsun, niye aday oluyorsun" diye cevap verince Öztürk, "Sana mı danışacağım ha sana mı danışacağım. Ben bu işin mücadelesini veriyorum" demişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:28
  1. doğa

YORUM YAZ

  • yav he heyav he he37 dk önce
    adam olan ne olursa olsun dediği sözün ardında durur olmayanlardasözünü yalar durur

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