Başkan Özlü Düzceli esnaflarla kucaklaştı

Düzce Belediye Başkanlığı görevinin ilk günlerinde vatandaşlara olan ilgisini ortaya koyan Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Dr. Faruk Özlü, şehrin farklı bölgelerine giderek ziyaretlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyetle Spor Sokak’taki esnafı ziyaret eden Başkan Özlü vatandaşlarla kucaklaştı. Esnafın talepi ve beklentilerini dinleyen Başkan Özlü, “Gönül belediyeciliği söylemi ile yürüttüğümüz seçim kampanyamızda ne dediysek onu yapacağız. Düzce iş, gönül işi. Biz memleketimize gönül vermiş, hemşehirlerimize hizmet etmek için büyük bir istekle buraya gelmiş kişileriz. Şehir, o şehir yaşayanlarla birlikte yönetmek, başarı ve huzuru beraberinde getirecek. Bana gösterilen bu ilgiye layık olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.