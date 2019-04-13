0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkan Özlü Düzceli esnaflarla kucaklaştı

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Düzce Belediye Başkanlığına seçilen 65. Hükümetin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte esnafa teşekkür ziyaretinde bulundu.

13 Nisan 2019 Cumartesi 08:57
Başkan Özlü Düzceli esnaflarla kucaklaştı

Düzce Belediye Başkanlığı görevinin ilk günlerinde vatandaşlara olan ilgisini ortaya koyan Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Dr. Faruk Özlü, şehrin farklı bölgelerine giderek ziyaretlerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve beraberindeki heyetle Spor Sokak’taki esnafı ziyaret eden Başkan Özlü vatandaşlarla kucaklaştı. Esnafın talepi ve beklentilerini dinleyen Başkan Özlü, “Gönül belediyeciliği söylemi ile yürüttüğümüz seçim kampanyamızda ne dediysek onu yapacağız. Düzce iş, gönül işi. Biz memleketimize gönül vermiş, hemşehirlerimize hizmet etmek için büyük bir istekle buraya gelmiş kişileriz. Şehir, o şehir yaşayanlarla birlikte yönetmek, başarı ve huzuru beraberinde getirecek. Bana gösterilen bu ilgiye layık olmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 08:57
  1. Düzce Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu
    1. Ecdada yazdığı mektupla birinci oldu
    2. Halit Karakoç neden görevden alındı?..
    3. İran’daki Kur’an-ı Kerim Okuma..
    4. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yeni..
    5. Başkan Turan hayırlı işlere imza atacak
    6. Rıza Kayaalp kimdir? Rıza Kayaalp..
    7. Yurtta hava durumu
    8. Sanatçı çift, harabe olarak aldıkları..
    9. Dur ihtarına uymayan motosiklet..
    10. Başkan Büyükakın'ndan anlamlı ziyaret
    11. Küçüklerden büyük iş
    12. Koçarlı’da öğretmen ve öğrenciler..
    13. Aydın Tabip Odası’ndan Başkan Fatih..
    14. (ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda inşaat..
    15. GÜNDEM / 13 Nisan 2019
    16. Didim’de çok sayıda suçtan aranan..
    17. Antik kentte yol çilesi
    18. İş yerinin önünde tabancayla vurularak..
    19. Malatyalı iş insanları Rektör..
    20. (Özel) Beylikdüzü’nde kafe içinde..
    21. Başkan Özlü Düzceli esnaflarla..
    22. Karayollarında durum
    23. (ÖZEL) Rumeli Feneri sessizliğe büründü
    24. Ahmet Şimşirgil’in OTAĞ serisinin 3...
    25. Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
    26. (Özel) E-5’te tehlikeli yolculuk,..
    27. ‘Kayıp Yüzler Filtresi’ ile sosyal..
    28. Atatürk Havalimanı otoparkında..
    29. Çavuşoğlu ağzının payını vermişti!..
    30. Rektörlük başvuruları 2019 | YÖK..
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Osmanlı mirasına büyük ayıp! Saraykondu
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti