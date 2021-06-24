  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Safiye İnci’ye “Atatürk” kararı: 2 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Almanya kıl payı yırttı
“Arakanlılar onurlarıyla ülkelerine dönmeli”
Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Siyaset Başkan Özlü: Cumhurbaşkanımızın desteği bize güç verdi
Siyaset

Başkan Özlü: Cumhurbaşkanımızın desteği bize güç verdi

AK Partili belediye başkanları toplantısına katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Destekleri, güvenleri ve şehrimize olan ilgileri; bize güç ve ilham verdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 01:03:00 -
Başkan Özlü: Cumhurbaşkanımızın desteği bize güç verdi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki AK Partili belediye başkanları toplantısına katılarak il belediye başkanları adına konuşma yaptı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Partili Belediye Başkanları toplantısına katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda Büyükşehir Belediyeleri adına Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuşurken İl Belediye Başkanları adına da Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü konuşarak belediyelerin yaptığı çalışmaları ve talep ve istekleri anlattı.

Özlü, "40 ilin belediye başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıya katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Sorunlarımızı ve projelerimizi arz ettik ve talimatlarını aldık. Her konuda Düzce’mize destek olacaklarını ifade ettiler. Destekleri, güvenleri ve şehrimize olan ilgileri; bize güç ve ilham verdi" ifadelerinde bulunarak faydalı bir toplantı olduğuna dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay