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Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 işçiyi makamında ağırlayıp özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

28 Haziran 2019 Cuma 15:50
Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine teşekkür

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 işçiyi makamında ağırlayıp özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Ticaret Lisesi önünde yaşlı bir kadının yere düştüğünü fark edip yardımına koşan 3 temizlik işçisini makamında ağırladı.


İşçilere tek tek teşekkür eden Başkan Özcan; “Her zaman görmek istediğimiz, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini kardeşlerim gösterdi. Yapmış olduğunuz bu çalışma ile inşallah diğer arkadaşlarımıza da örnek olursunuz. Hem işlerinizi iyi yaptığını gibi hem de vatandaşlarımızla ilgilenmeniz bizi oldukça memnun etmiştir. Sağ olun, var olun” ifadelerini kullandı.


Başkan Özcan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Muammer Küçüktaş, Akif Baldır ve İskender Çanak ‘a üzerinde “Nazilli’miz genelinde çalışmakta iken gerçekleştirdiğiniz örnek davranışlarınızdan ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde toplumumuzun gülen yüzü olduğunuz için sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım” yazılı bir teşekkür yazısı verdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:50
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