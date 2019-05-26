Başkan Özcan’dan, Arılar Varsa Yarınlar Var projesine destek

Bolu’da, “Arılar varsa yarınlar var” projesi kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine Başkan Özcan ve eşi de kendi bisikletleriyle katılarak destek verdi.

Bolu’da, TEMA Vakfı ve Balparmak tarafından arıların insan ve doğa için önemine dikkat çekmek amacıyla hafta sonu Pazar günü Bolu şehir merkezinde “Arılar varsa yarınlar var” projesi kapsamında bir bisiklet turu düzenlendi. Kent Meydanı’ndan başlayan etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel ve TEMA gönüllüsü vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi Meral Özcan, etkinliğe bisikletleriyle geldi.

Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle ilgili bilgiler veren TEMA Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel, 20 Mayıs’ın Dünya Arı Günü olduğunu hatırlatarak, “Arıların ekolojik sistemdeki önemini belirtmek için Balparmak ve Tema işbirliğinde ‘Arılar varsa Yarınlar Var’ projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Demirel, bu kapsamda bir bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, “Çünkü arılar doğa için gerekli, olmazsa olmaz varlıklar. Hem ballarını tüketmek açısından, ekonomi açısından, hem de daha önemlisi çevre ve ekoloji açısından değeri yadsınamaz. Onları korumak istiyoruz. Tarım ilaçlarının, pestisitlerin arılar üzerinde olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Bu konuda daha dikkatli olmaya herkesi çağırmak için böyle bir etkinlik düzenledik” diyerek vatandaşlara dağıtılan kekik tohumu zarflarının ekildiğinde arıların yaşamlarına katkı vereceğini söyledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da konuşmasında ünlü bilim adamı Albert Einstein’ın arıların önemine değindiği bir sözünü anımsatarak, “Einstein, ‘Eğer arıların sonu gelirse 4 yıl içinde dünyanın da sonu gelecek’ Bu kadar önemli bu ekolojik dengenin ayakta kalabilmesi için arılar. İşte bu nedenle biz de bu etkinliğe destek için buradayız” ifadelerini kullandı.