Başkan Özcan, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Zabıta Teşkilatı’nın 193. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.

Özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür eden Başkan Özcan; “İlçemizde düzenin sağlanması, nizami bir Nazilli inşa edilmesi için hepimize büyük sorumluluk düşüyor. İşgaliyelerin önlenmesi, vatandaşlarımızın şikayetlerinin en hızlı şekilde değerlendirilip çözüme ulaştırılması için hep birlikte çalışacağız. Sizler her zaman halkımızla iç içesiniz. Nazillimizin değişmesinde, güzelleşmesinde sizlere son derece önemli görevler düşüyor. Hepinizin bu bilinçle hareket ettiğini biliyor ve sizlere güveniyorum. İlçemizde gerçekleştirdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” sözlerini kaydetti.