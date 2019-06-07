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Başkan Özcan, ‘Gencer’ geleneğine sahip çıktı

Aydın’da gençlerin görüşüp anlaşarak yuva kurmada ilk adımı attıkları 2 asırlık Gencer Geleneği, unutulmaya başladığı son yıllarda çiçeği burnunda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yeniden canlanmaya başladı.

07 Haziran 2019 Cuma 14:55
Başkan Özcan, ‘Gencer’ geleneğine sahip çıktı

Aydın’da gençlerin görüşüp anlaşarak yuva kurmada ilk adımı attıkları 2 asırlık Gencer Geleneği, unutulmaya başladığı son yıllarda çiçeği burnunda Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yeniden canlanmaya başladı.


Geleneklere sahip çıkmanın gelecek için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Kültürümüzün yaşatılması geleceğimizin de yaşatılmasıdır. Biz kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkarsak, gelecek nesillerimize de örnek oluruz” dedi.


Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında Aydın’ın Nazilli ve çevre ilçelerinde her gün bir ilçede olmak üzere 4 gün süren 2 asırlık Gencer geleneği her geçen yıl kan kaybetmeye başlayınca vatandaşlar ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geleneği yeni nesillere taşımak adına çalışma başlattı. Dini bayramlarda toplumsal kaynaşmayı sağlamak ve yuva kuracak olan gençlerin tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen Gencer geleneğinde Gencer Macunu, Gencer Helvası, el işi yazma, oya ve diğer geleneksel el sanatları ürünlerinin görücüye ve satışa çıkıyor. Panayır havasında gerçekleştirilen ‘Gencer’ her bayramın dördüncü gününde Nazilli Merkezde yapılıyor. Sabah erken saatlerde basın mensupları ile Gencerin kurulduğu Zafer Mahallesi Katlı Otopark Batısı, Albay İbrahim Karaoğlan Caddesindeki alan giden Nazilli Belediye Başkanı Av.Kürşat Engin Özcan, panayır alanına tezgah kuran Gencer Macunu satışı yapan esnafı ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi. Esnafın hem bayramını kutlayan hem de alışveriş yapan Başkan Özcan, her geçen yıl özelliğini yitirmeye başladığı gözlenen Gencer Geleneğini yaşatmak için yen projeler yaptıklarını belirtti. Geleneklere sahip çıkmanın gelecek için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Özcan, “Kültürümüzün yaşatılması geleceğimizin de yaşatılmasıdır. Biz kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkarsak, gelecek nesillerimize de örnek oluruz. Tüm ilçe halkı ve ilçe dışına göç eden Nazilli vatandaşlar, bu panayırda bir araya gelip bayramlaşıyor ve hasret gideriyor. Gencer’in bir başka özelliği de birçok kişinin bu panayırda tanışıp evlenmeleri. Gencer denilen geleneğe göre bayramlıklarını giyen gençler panayırda dolaşıyor. Kızlar bir tarafta erkekler ise karşı tarafta yürürken göz göze gelen gençler, birbirlerini beğenirlerse aileler görücüye gönderiliyor ve kız isteniyor. Gencer sayesinde mutlu bir yuva kuran çiftler, evlendikten sonra da Gencer geleneğini sürdürerek çocuklarına öğretiyor. Bu özelliğinin yanışa Gencere adını veren Gencer Macunu ise sağlık ve şifa deposu olarak satışa sunuluyor. Gencer Macunu ve Gencer Helvası, mevsimin özelliğine göre çeşitli sebze ve meyvelerin yanışa kar helvası ve Bozdoğan Sucuğu denilen ve nişastadan yapılan öze lezzet müdavimleriyle buluşuyor. Bize düşen görev ise 2 asırdan beri süregelen bu yöresel geleneğimizi yeni nesillere aktarmak için gerekli altyapıyı oluşturmaktır. Yapacak olduğumuz projelerle bu geleneğimizi daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde yaşatmaya devam etmektir” dedi.


Gencer Macunu ve Gencer Helvası yapan Nazilli esnaflarından Çağlar Vural da desteklerinden dolayı belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ederek, “Bu güne kadar hiçbir belediye başkanı bize sahip çıkmadı. 2 asırlık geleneği günümüzde bir avuç esnaf olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl da azalıyoruz. Bu geleneğin yaşatılması için düzenli ve hijyen bir ortam gerekiyor. İnşallah Kurban Bayramında daha güzel bir ortamda ve geleneklerimize uygun şekilde bu geleneği sürdürmek için ilk adımı atacağız” dedi.


Torunlarına ve çocuklarına Gencer Macunu satın alan Nazillili vatandaşlardan Nurcan Karakaş ise konuşmasında, “Büyüklerimizden gördüğümüz Gencer Geleneğinin her geçen yıl kaybolmaya başladığını görmek üzücü. Çünkü bu gelenek hem gençlerimizin yuva kurmalarında hem de halkımızın kaynaşmasında büyük önem taşıyor. Burada doğal ürünlerin yanısıra el emeği ürünler ve mevsimine uygun sebze ve meyveler satılıyor. Elimizden geldiğince yeni nesillere bunu aktarmak zorundayız” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 14:55
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