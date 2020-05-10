  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Başkan Özcan, Anneler Günü’nde çiçek dağıttı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:04:44 -
Başkan Özcan, Anneler Günü’nde çiçek dağıttı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Anneler Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Uzun Çarşı’da kadınlara karanfil dağıtarak Anneler Günü’nü kutladı. Korona virüs nedeniyle özel günlerin planlandığı şekilde kutlanamadığını söyleyen Başkan Özcan, "Özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan geniş bir programımız vardı. Pandemi süreci nedeniyle iptal ettik ancak annelerimizi bir nebze olsun mutlu etmek, onlara moral vermek için bugün buradayız. Sokağa çıkma yasağı kısa süreliğine kaldırılan 65 yaş üstü annelerimize de çiçek hediye etmiş olduk. Pandemi süreci geçtiğinde doya doya kucaklaştığımız nice sağlıklı anneler günü temenni ediyorum. Devletimiz ve bizler her zaman onların yanındayız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı