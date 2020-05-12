Başkan Öz: “Engellilerin sorunu, tüm toplumun sorunudur”

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Öz mesajında; “Yalnızca engellileri değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren Engelliler Haftasındayız. Engelli yurttaşlarımızın; sorunlarına sahip çıkmak, onlar için doğru ve kalıcı çözümler üretmek, toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, teşvik etmek, gayretlerini takdir etmek hepimizin asli görevidir. Mutlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek hak ettikleri sevgi ve saygıyı sunmak hepimizin sosyal sorumluluğudur. Bizlerin rutin gündelik yaşamı onların mücadelesidir. Sorunları, tüm toplumun sorunudur. Birçok engelli insanımızın; sanatta, sporda, siyasette ve iş dünyasında başarılara imza attığına şahit olmaksa mutluluğumuzdur. Engellerin ortadan kalktığı bir dünya arzusuyla, Engelliler Haftası’nın toplumsal farkındalığı ve hassasiyeti arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerime ve ailelerine sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum” ifadelerine yer verdi.