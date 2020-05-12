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Aktüel

Başkan Öz, DSİ ziyaretinden müjdeyle döndü

Balıkesir’e giderek DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile görüşen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan’a müjdeli haberle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:28:48 -
Başkan Öz, DSİ ziyaretinden müjdeyle döndü

Balıkesir’e giderek DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile görüşen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan’a müjdeli haberle döndü.


Ziyaretini ve gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Bülent Öz, “Balıkesir DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin’i ziyaret ederek Çan’ımızda düşünülen projelerin müjdeli haberini aldık. Göreve geldiğimizden bu yana takibini yaptığımız Kocabaş Çayı ıslah projeleri kapsamında gerekli bütçenin sağlandığı haberi Çan Halkı adına bizleri sevindirdi” dedi.


Gerçekleştirilecek çalışmanın detayını aktaran Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Kocabaş Çayı 2. etap ıslah çalışması projesi içinde perde duvarı devamının yapımı, seramik yaya köprüsü ve Kocabaş Çayı içerisinde biriken ve kötü görüntüye sebep olan rutubetin gelmesini engelleyecek tersip bendi çalışmaları kısa süre içinde ilçemizde hayata geçmiş olacak” diye konuştu.

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