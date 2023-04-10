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Aktüel Başkan Orkan Ramazan ziyaretlerini sürdürüyor
Aktüel

Başkan Orkan Ramazan ziyaretlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2023-04-10 16:41:00 -
Başkan Orkan Ramazan ziyaretlerini sürdürüyor

Vatandaşların istek ve beklentileri doğrultusunda hizmet üretmek için sık sık mahalle ziyaretleri yapan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ege ve Akıncılar Mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Okran, Ege ve Akıncılar Mahallelerinde bir dizi ziyaretlerinde bulundu. İlk olarak Ege Mahallesi Muhtarı Sema Ak ve ardından Akıncılar Mahallesi Muhtarı Fatma İlgar’ı ziyaret eden Başkan Okran, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Okran daha sonra mahalle esnafı ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.  Mahallelilerin taleplerini dinleyerek sohbet eden Başkan Orkan, Karesi'nin yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması noktasında bu tür ziyaretleri önemsediklerini söyledi.

“Vatandaş ziyaretlerini önemsiyoruz”

Vatandaşların Ramazan ayını kutlayan ve tuttukları oruçların kabul olmasını dileyen Başkan Orkan, mahallelerin sorunlarını dinleyerek taleplerini öğrendi. Mahalle ziyaretlerini önemsediklerini ve ziyaretlerde vatandaşlarla sık sık istişarelerde bulunduklarını söyleyen Başkan Orkan, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılayacak, Karesi'mizin her bir mahallesini daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Hedefimiz her mahallemize eşit hizmeti sunabilmek. Bu hizmetleri yerine getirirken vatandaşlarımızın, vatandaşlarımız özelinde mahalle muhtarlarımızın görüşlerini önemsiyoruz, bu kapsamda sık sık istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri bizim için önemli” dedi.


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