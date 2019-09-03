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Başkan Orhan muhtarlarla buluştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamlığı’nın düzenlediği toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

03 Eylül 2019 Salı 11:07
Başkan Orhan muhtarlarla buluştu

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye Kaymakamlığı’nın düzenlediği toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.


Ilıca Mahallesi’nde bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Aziziye bağlı 72 mahallenin muhtarı davet edildi.


Toplantının ev sahipliğini son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aziziye İlçesi’ne atanan Kaymakam Mustafa Maslak yaptı. Muhtarların istek ve taleplerinin dinlenildiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından Kaymakam Mustafa Maslak ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bölgede bulunan Yavuz Selim Yatılı Bölge Okulu’nda incelemelerde bulundular.


Programda muhtarlara hitap eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan; muhtarların vatandaşlarla yerel yönetimler arasında köprü kurmak gibi önemli bir görevi icra ettiklerini ifade etti.


Başkan Orhan, sorumluluk alanları içerisinde bulunan 72 mahalle muhtarıyla istişare mekanizması içerisinde iyi bir iletişime sahip olduklarını ve bu yönde hizmet ürettiklerine dikkat çekti.


Başkan Orhan şunları kaydetti:” Hizmet anlayışımızın temelinde sağlıklı kurulmuş istişare mekanizması çalıştırmak yatıyor. Muhtarlarımız sorumlu oldukları bölgelerin ihtiyaçlarını bize iletiyorlar ve karşılıklı fikir alışverişleri neticesinde bir program çıkartarak talebin karşılanmasıyla ilgili çözüm üretiyoruz. Yine mahallelerimize dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretler esnasında buralardaki ihtiyaçları da muhtarlarımız ve orada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte tespit ederek, ihtiyacın talebine yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 5 yıllık hizmet dönemi içerisinde hayata geçirdiğimiz bu kadar hizmeti bu birliktelik sayesinde başardık. İşimiz hizmet, gücümüz millet. Hedefimiz kalıcı hizmetler üretmektir. Yaptığımız her çalışmanın temelinde bu yatıyor.”.


Toplantıya Aziziye Kaymakamı Mustafa Maslak, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve ilçede görev yapan kurumların yöneticileri katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:07
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