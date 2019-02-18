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Başkan Orhan köylere çıkarma yaptı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye bağlı mahallere ziyaretler düzenliyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:07
Başkan Orhan köylere çıkarma yaptı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye bağlı mahallere ziyaretler düzenliyor. Başkan Orhan, 69 mahalle statüsündeki köyü bulunan ilçede, AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geliyor. Yaşlıları evlerinde ziyaret ederek hayır dualarını alan Orhan, hastalarla da yakından ilgileniyor. Gençlere de zaman ayıran Orhan, çocuklarla sohbet etmeyi ihmal etmiyor. Tebrizcik ve Demirgeçit mahallelerinde incelemelerde bulunan Başkan Orhan, köy konaklarında vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Mahalle muhtarlarından bilgiler alan Orhan, 5 yıllık dönem içerisinde bu bölgelere yapılan hizmetlerle ilgili sunum yaptı ve planlanan yeni hizmetlerle ilgili bilgiler verdi.


Ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını götüren Orhan, geride bıraktıkları görev süresi içerisinde daima vatandaşlarla birlikte hareket ederek hizmet ürettiklerini ifade etti.


“HİZMETLERİMİZİN MİMARI VATANDAŞLARIMIZDIR”


Başkan Orhan, ”Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Bu anlamda her türlü iletişim kanallarını kullanıyoruz. İlçe merkezinde olduğu gibi mahalle statüsündeki köylerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 72 mahallemizin tamamında bölge ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettik. İnşallah yeni hizmet döneminde istişarelerimiz neticesinde belirlediğimiz çalışmaları bir program dâhilinde üreteceğiz. Yaptığımız her hizmetin mimarı halkımızdır. Onların desteği ve duaları sayesinde bizler bu işleri başarabiliyoruz. Gücümüzü vatandaşlarımızdan alıyoruz” diye konuştu.


OMUZLARIMIZDAKİ YÜKÜN FARKINDAYIZ


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyulan sevgi ve muhabbete de dikkat çeken Orhan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve başarıya ulaştırdığı projelerin tamamı vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor. Liderimizin ufkunu şiar edinen siyasetçiler olarak omuzlarımızdaki yükün bilincindeyiz. Gönül belediyeciliği kavramını hizmetlerimizin tamamında hayata geçirerek, içselleşmesi için var gücümüzle çalışacağız” şeklinde konuştu. Aziziye’de çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmama gayretinde olduklarını belirten Başkan Orhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine kadar durmadan ve usanmadan çalışacaklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:07
  1. doğa

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