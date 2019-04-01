Başkan Orhan: “Aziziye şahlanışına devam edecek”

Cumhur ittifakı AK Parti Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından bir mesaj yayımladı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Aziziye’de yeniden ipi göğüsleyen Başkan Orhan, alınan başarılı sonuç için kendilerine teveccüh gösteren Aziziye halkına teşekkür etti.

Başkan Orhan: ”Halkımız 2002 yılından bugüne kadar yapılan tüm seçimlerde partimize teveccüh gösterdi. Bu seçimlerin her birinde yüksek oy oranı alarak sandıktan çıktık. Aziziye ilçemizde de aynı teveccüh kendini gösterdi ve halkımız istikrara evet dedi. Bu güzel sonucu almamızda merkezi hükumetimizin icraatları ve geride bıraktığımız dönemde yaptığımız hizmetler referansımız oldu. Yine teşkilatlarımızla birlikte gece gündüz durmadan çalıştık. Bunun neticesinde vatandaşlarımız görevi bize yeniden tevdi ettiler.Bizlerde görevimizin sorumluluğunu bilerek aynı hızla onlara hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

AZİZİYE ŞAHLANIŞA EVET DEDİ

Aziziye’nin yeni dönemde çok daha büyük projelere ev sahipliği yapacağına dikkat çeken Başkan Orhan,” Milletimiz özgür iradesini sandığa yansıttı ve bizler de halkımızdan aldığımız bu enerjiyi mega projelerimizi hayata geçirerek kullanacağız. Mesaimizi ilçemizde daha iyi hizmetler üretmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için her zaman olduğu gibi devam ettireceğiz. Biliyoruz ki; Hep birlikte güçlüyüz. Bu vesileyle vatandaşlarımıza, teşkilatlarımıza ve bu süreçte desteği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ilçemize, şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum.“ diye konuştu.