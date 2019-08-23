Başkan Oral dünya evine girdi Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, hayatını Yasemin Karaca ile birleştirdi.

Altınova Elegance Resort Hotel’in havuz başında düzenlenen törende Oral çiftinin nikâhlarını Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve Nikâh Memuru Bilgen Tetik tarafından kıyıldı. Nikâhın ardından Altınova Müftüsü Recep Eren tarafından dua yapıldı.

Oral çiftinin nikâh şahitliklerini; Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Erol Kaya,AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe, Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Yalova Eski Milletvekili İlhan Evcin, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, Kocaeli Büyükşehir Eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Yalova Belediyesi Eski Başkanı Yakup Koçal, Termal Eski Belediye Başkanı İsmail Atik ve Armutlu Eski Belediye Başkanı Mehmet Birkan yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.