Başkan Oral, annelere çiçek dağıttı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, Anneler Günü nedeniyle ilçede kurulan semt pazarında anne ve anne adaylarına binlerce çiçek dağıttı.

Altınova Belediyesi, Anneler Günü nedeniyle ilçede kurulan semt pazarı ve evlerdeki Altınovalı annelere binlerce çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

Altınova anneler için hazırlanan çiçekler, belediye ekiplerince koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde semt pazarı girişlerinde açılan stantta dağıtıldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, alışveriş için semt pazarına gelen anneleri pazaryerinin girişinde karşılayarak çiçek hediye ettiler. Belediye ekipleri daha sonra evlerde bulunan anne ve anne adaylarına da çiçek dağıtımı gerçekleştirdi.

COVID-19 salgını nedeniyle etkinlik düzenleyemediklerini belirten Başkan Oral, “Pazaryerinin girişinde maskelerimizi takarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde çiçekleri annelerimize hediye ettik. Dünyaya gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren sevgileriyle bizleri kucaklayan, mutluluğumuzu kendi mutlulukları, üzüntümüzü kendi üzüntüleri bilen, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz annelerimiz bizim için sadece bir gün değil, yaşamımız boyunca en değerli varlıklarımızdandır.

Başlarımızın tacı annelerimize, sağlık ve mutluluk diliyor, evlatlarını kutsal vatanımız için toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere, her biri birer fedakârlık abidesi olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş tüm anneleri saygı ve rahmetle ile anıyorum” dedi.