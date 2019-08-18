Başkan Öndeş’ten Özlem Çerçioğlu’nun otomobil fabrikasına çağrısına destek

Türkiye ve Bulgaristan arasında bir süredir yaşanan Volkswagen’in yeni fabrikasının nerede kurulacağı tartışmasına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da dahil oldu.Başkan Özlem Çerçioğlu’nun iktidar milletvekillerine yönelik ünlü otomobil üreticisi Volkswagen’in 123’üncü fabrikasının Aydın’da kurulması için mücadele edilmesi çağrısına bir destek de Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’ten geldi.

Başkan Öndeş “Germencik, Volkswagen fabrikasının kurulması için coğrafi, stratejik ve lojistik anlamda biçilmiş kaftandır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun böyle bir fabrika projesinin Bulgaristan’a kaptırılmaması ve Aydın’a kazandırılması için yaptığı çağrıya Germencik Belediyesi olarak desteğimiz tamdır. Ekonomik anlamda böylesi büyük bir projenin Aydın’a kazandırılması ve ilçemizde kurulması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. İlçemiz fabrikanın kurulması için gereken tüm şartlara sahiptir ve en büyük adaydır.” dedi.

Başkan Çerçioğlu’nun Volkswagen fabrikasının Aydın’da kurulması için çağrısına desteğinin tam olduğunu ifade eden Başkan Öndeş “Fabrika için en büyük aday Germencik’tir” dedi. Başkan Öndeş “ İlçemiz böyle bir fabrikanın kurulması için tüm imkânlara sahiptir. Germencik Belediyesi olarak özel organize sanayi bölgesi kurulması için imarını bu nitelikte yaptığımız söz konusu araziyi hibe etmeye hazırız.” dedi.

Lojistik ve stratejik öneme vurgu yapan Başkan Öndeş, sözlerine şöyle devam etti:

“Fabrika kurulması için en önemli şart kurulacak yerin ulaşım yolları üzerinde olmasıdır. İlçemiz ve özellikle de Ortaklar tam da bu anlamda tüm kara ve demiryollarının geçtiği bir kavşak noktasıdır. Bunlara ek olarak Milas ve Adnan Menderes havaalanlarına yakın olmamız bir diğer önemli faktördür.İlçemizin önemli deniz ile hava limanlara yakınlığı ve ulaşım yolları üzerinde olması lojistik anlamda büyük bir avantajdır.Ayrıca ilçemizden geçen demiryollarından kurulacak olan özel organize sanayi bölgesine bağlantı demiryolu hattı çekilmesi için protokol bulunmaktadır.Bu hat sayesinde firma ürünlerini yükleme noktalarından demiryolları aracılığı ile limanlara kolaylıkla ulaştırabilecek ve bu durum lojistik açıdan büyük kolaylık sağlayacaktır. Özetle ilçemiz tüm şartları fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu fabrika için en büyük adaylardan biriyiz. İlçemizi ekonomik anlamda canlandıracak ve binlerce kişiye istihdam sağlayacak böyle büyük bir proje için elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na desteğimiz tamdır.”