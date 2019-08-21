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Başkan Ömer Günel’den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Kuşadalıların doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili beklediği müjdeyi verdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
Başkan Ömer Günel’den Kuşadalılara doğalgaz müjdesi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Kuşadalıların doğalgaz hattı çalışmaları ile ilgili beklediği müjdeyi verdi.


Kuşadası’nın tüm mahalleri doğalgaz hattına kavuşuyor. Geçtiğimiz yıllarda birkaç pilot bölgede uygulanan doğal gaz hattı döşeme çalışmaları tüm Kuşadası’na yayılıyor. Çalışmalar önümüzdeki Eylül ayında Ege Mahallesi’nde başlayarak tüm Kuşadası mahallelerinde devam edecek.


Başkan Ömer Günel, 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz çalışmalarının 2019 yılına çekildiğini belirterek çalışmaların doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallesi’nden başlayacağını söyledi.Günel, Kuşadası’na doğalgaz hattını döşeyecek olan doğalgaz şirketi yetkilileri ile bir araya gelerek saha incelemesinde bulundu. Çalışmaların doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallesi’nden başlaması gerektiğini belirten Günel, “Çalışmalarınızda Aydın Büyükşehir Belediyemizle birlikte elimizden gelen desteği sunacağız. Vatandaşlarımız çalışmalardan olumsuz yönde etkilenmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için iş birliği içerisinde olmalıyız” dedi.



Doğalgaz çalışmalarının en kısa sürede bitmesi için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini kaydeden Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadalı hemşehrilerimin yıllardır hasretini çektiği doğalgaz ile ilgili çalışmalarımız sonucunda Kuşadası’na doğalgaz müjdesini vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz çalışmalarını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun büyük desteğiyle 2019 yılına çektik. Doğalgaz talebinin en yoğun olduğu Ege Mahallemizde Eylül ayında; ardından ise diğer mahallelerimizde doğalgaz çalışmalarımız başlayacak. Aydın Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Kuşadası’nın en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayarak, Kuşadası’nın yıllardır beklediği hizmeti sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
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