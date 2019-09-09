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Başkan Ölçek’ten CHP’ye sert eleştiri

Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili CHP’den henüz bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Kendileri herseçimde ortaklık yaptığı HDP’ye zarar gelmemesi için konuşamıyorlar" dedi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
Başkan Ölçek’ten CHP’ye sert eleştiri

Çanakkale AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Diyarbakır’da HDP binası önünde eylem yapan anneler ile ilgili CHP’den henüz bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Kendileri herseçimde ortaklık yaptığı HDP’ye zarar gelmemesi için konuşamıyorlar" dedi.


Başkan Ölçek, yayımladığı mesajda, Diyarbakır’da HDP binası önünde Hacire anne öncülüğünde başlayan eylemlerin devam ettiğini hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Şu zaman kadar her konuya bir yorumu olan CHP’den eylem ile ilgili bir tek kelime edilmiyor. Kendileri her seçimde ortaklık yaptığı HDP’nin bu eylemde de baş rolü üstlenmesi sebebiyle, ortaklıklarına zarar gelmemesi için konuşamıyor. Bu tabloda herkes şunu görmeli ki, eğer HDP’nin PKK ile ilişkisi olmasaydı, zaten bu analar orada eylem yapmazlardı. Bunun yanında başta gündem oluşturmaya çalıştıkları Kazdağları konusu olmak üzere çeşitli konularda açıklamalar yapan sanatçılar, akademisyenler her nedense bu konu ile ilgili hala çıkıp bir kelime edememektedirler. Herkes vatandaşlarımıza karşı dürüst olmak zorundadır. CHP’nin Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına çıktı, fakat anneler ile ilgili bir tek kelime dahi etmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde sürekli insan haklarından, eşitlikten, adaletten bahseden CHP milletvekilleri, bir kez olsun bu anneler ile ilgili bir konuşma yapmadı. O zaman buradan bizler şunu anlıyoruz. CHP’nin gözünde bu annelerimizin hiçbir hakkı yok. Bizler doğulu kardeşlerimizden nasıl oy alırız derdine düşen bu siyaset anlayışını tasvip etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Milletimiz de bu siyaset anlayışını tasfiye edecektir. Bizler Milliyetçi Hareket Partisinin yaptığı gibi İYİ Partinin de bu annelere sahip çıkacağına ve birlik ve beraberlik içinde bu meselenin çözüme kavuşacağına inanıyor, annelerimizin yüzlerinin güleceğini umut ediyoruz."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:04
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