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Başkan Ölçek’ten Ahilik Haftası mesajı

Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
Başkan Ölçek’ten Ahilik Haftası mesajı

Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahilik Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı.


"Ahilik teşkilatı asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir" diyen Başkan Ölçek, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:


"Anadolu Selçuklu Devleti’nin mayasında ahilik vardır. Osmanlı Devletini cihan devleti yapan sır ahiliktir. Ahiliğin kardeşlik ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkârlarımız; ’elini, kapını ve sofranı açık tut’ öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Ahilik prensiplerini yaşatmayı kendine düstur edinmiş esnaf ve sanatkârlarımızın sorunlarına çözüm bulmayı kendimize borç biliyoruz. Bu yüzden devletimiz, esnaf ve sanatkârlarımızı ciddi finansal teşvikler ile destekliyor, vergi konusunda da birçok muafiyetler ve indirimler sağlıyor. ’Hedef 2023 Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi’ vizyonu doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, Anadolu’nun manevi mimarlarından ve bu büyük teşkilatı kuran Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle ve minnetle anıyor, 2019 yılı Ahilik Haftasının birlik, beraberlik, kardeşliğimize ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimize ve atalarının mirasına sahip çıkan ve ülkemizi besleyen can damarlarımızdan biri olan esnaf ve sanatkârlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:29
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