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Başkan Öküzcüoğlu personeliyle bayramlaştı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
Başkan Öküzcüoğlu personeliyle bayramlaştı

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı.


Kurban Bayramı tatiline girerken, tüm birimleri gezerek, belediye personeliyle teker teker bayramlaşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramımızı hep birlikte kutlayacağız. Bayramlar, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bayram kutlamasını önce ekip olarak görev yaptığımız, her zaman ekip olarak çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın bayramını kutladık. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan bayramlar, manevi değerlerimizin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin en güzel örnekleridir. Sevgi ve saygı içerisinde aile bireyleri, akraba ve dostların bir araya gelmesini sağlayan; özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan; dostluk ve hoşgörü duygularını güçlendiren; sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bu özel günler, milletimizin birlik ve beraberliği için ihtiyaç duyduğumuz günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın, ülkemize huzur, güven ve mutluluk getirmesini; dayanışma ve hoşgörü duygularını artmasını, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı kutlarım." dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:38
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