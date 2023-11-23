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Aktüel Başkan Ocaklı’dan Akit’e ziyaret
Aktüel

Başkan Ocaklı’dan Akit’e ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-11-23 12:01:00 -
Başkan Ocaklı’dan Akit’e ziyaret

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, dün gazetemizi ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Başkan Ocaklı, kurumumuzda meydana gelen ve 60 saatte söndürülemeyen yangından dolayı Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletirken, geçtiğimiz gün Şile’de meydana gelen sel ile ilgili bilgi verdi.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, gazetemizi ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Ziyarette Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu hazır bulunurken, Başkan Ocaklı ile gündeme dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Ocaklı, 27 Nisan’da kurumumuzda meydana gelen ve 60 saatte söndürülemeyen yangından dolayı Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletirken geçtiğimiz gün Şile’de yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Başkan Ocaklı, “çalışmaların ivedilikle devam ettiğini, yaraların en yakın zamanda sarılacağını” dile getirdi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Ocaklı’ya çalışmalarında başarılar diledi.
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